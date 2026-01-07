Behaviour Interactiveは1月7日、PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／Epic Games／Windows）向け非対称対戦型マルチプレイヤーホラーゲーム『Dead by Daylight』（デッド・バイ・デイライト）にて、「ストレンジャー・シングス」との第二弾コラボレーションが実現すると発表。

「Dead by Daylight: Stranger Things Chapter 2」は、本日2026年1月7日1時よりSteamにて期間限定でPTB（パブリックテストビルド）を実施している。

本チャプチャーでは、「Eleven」（イレブン）と「Dustin Henderson」（ダスティン・ヘンダーソン）がサバイバーとして登場し、「Vecna」（ヴェクナ）がキラー「The First」（ファースト）として霧の森に加わる。本チャプチャーの配信日は2026年1月27日、価格は未定だ。

▼オフィシャルトレーラー

■6年越しの再コラボ！ 「ストレンジャー・シングス」との改めてのタッグが実現

2019年に登場した『Dead by Daylight：ストレンジャー・シングス』チャプターは、瞬く間にゲーム史上最も好評を得たコラボレーションの一つとなった。

ナンシー・ウィーラーとスティーブ・ハリントンが、エンティティによって再現されたホーキンス国立研究所でデモゴルゴンから逃れようとする物語は、「ストレンジャー・シングス」と『Dead by Daylight』双方のファンを霧の世界へと深く引き込んだ。

あれから約6年、原作が衝撃的な最終章を迎えた今、ついに「ストレンジャー・シングス」が『Dead by Daylight』の世界に戻ってくる。プレイヤーが待ち望んでいた続編という形で、屈指の人気チャプターが再び登場することで、「Upside Down」（裏側の世界）とエンティティの領域を結ぶつながりはこれまでになく強く、そして深いものになるだろう。

■悪役ヴェクナがやってくる！

『Dead by Daylight: Stranger Things Chapter 2』では、ファン待望の新たな3キャラクターが霧の森に登場。「ストレンジャー・シングス」シリーズにおける究極の悪役、ヴェクナが新キラー ファーストとして登場し、彼の暗黒の力がサバイバーたちを常に追い詰めることになるだろう。

ヴェクナは周囲の世界をねじ曲げ、裏側の世界からいろいろなものを霧の中に具現化させることで、武器として操る。ヴェクナが地面に姿を消すと、不気味なツルが不意をつかれたサバイバーへと襲いかかり、再び現れてはその道を通るすべてのサバイバーへ呪いをかけるのだ。

マップ上に散らばる古時計の不気味な鐘の音だけが、サバイバーに残された唯一の救いとなるかもしれない……。

■サバイバー側では、ヴェクナを知り尽くした2名が新たに参戦

サバイバー側にはイレブンとダスティン・ヘンダーソンが新たに加わり、スティーブやナンシーとともに霧の森で戦いに挑む。全員がそれぞれ異なるスキルや性質、立ち回り方を持ちあわせており、ヴェクナについて誰よりも良く知る存在でもある。

また、前回の「ストレンジャー・シングス」チャプターに登場した「Jonathan Byers」（ジョナサン・バイヤーズ）のレジェンダリースキンに加え、ダスティン用のレジェンダリースキン「Eddie Munson」（エディ・マンソン）とナンシー用のレジェンダリースキン「Robin Buckley」（ロビン・バックリー）も加わり、戦いの幅が大きく広がるようにデザインされている。

本チャプターについて、『Dead by Daylight』シニア・クリエイティブディレクターのデイブ・リチャード氏は以下のように述べている。

「初めて『Dead by Daylight』に『ストレンジャー・シングス』が登場した際、ひとつの大きな節目であると感じたことを今も覚えています。このシリーズが再び霧の森へと戻り、さらに進化をしてくれたことは私たちにとって本当に特別なことです。

今回の第二弾コラボレーションは、作品を称えるという点だけでなく、ノスタルジー、ミステリー、そしてホラーを愛する2つの世界のつながりをさらに深めるものとなりました。

シリーズ自体は最終回を迎えましたが、私たちはこうしてキャラクターたちが『Dead by Daylight』の中で冒険を続けられることを、大変嬉しく思っています。」

【ゲーム情報】

タイトル：Dead by Daylight

ジャンル：ホラー・アクション

配信：Behaviour Interactive

プラットフォーム：

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／Epic Games／Windows）

配信日：配信中

価格：

PlayStation 5／PlayStation 4版：3080円

Nintendo Switch版：4600円

Xbox Series X|S／Xbox One：3056円

PC（Steam／Epic Games／Windows）：1980円

CERO：Z（18才以上対象）

© 2015-2026 BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.

STRANGER THINGS ™/© Netflix. Used with permission.