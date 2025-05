Behaviour Interactiveは5月28日より、PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games/Windows)向け非対称対戦型マルチプレイヤーホラーゲーム『Dead by Daylight』(デッド・バイ・デイライト)について、『Five Nights at Freddy's』(ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ)とのコラボレーションチャプターのPTB(パブリックテストビルド)をSteamにて実施中。

約10年前に第1作が発表されて以来、ゲームシリーズや映画化を通じてカルチャーの一部としての地位を確立してきた『Five Nights at Freddy's』が、ついに『Dead by Daylight』の霧の森に登場する。

本チャプターでは、作品特有の緊張感やノスタルジックな雰囲気、思わず飛び跳ねてしまうようなジャンプスケアなど、ホラー要素が忠実に再現されており、長年このコラボレーションを待ち望んでいたファンにとって、まさに見逃せない内容となっている。

なお、「Dead by Daylight: Five Nights at Freddy’s」は、2025年6月18日より各デジタルストアで配信予定。価格は未定だ。

スプリングトラップが凶悪なキラーとして登場!

『Five Nights at Freddy's』には数多くの邪悪なキャラクターが存在するが、本チャプターではその中でも象徴的な存在と言える、「Springtrap」(スプリングトラップ)が新キラー「アニマトロニック」として参戦する。

原作シリーズにおいても唯一無二の不気味な存在感を放つスプリングトラップは、シリーズを代表する最も凶悪な登場人物の一人であり、『Dead by Daylight』の世界にふさわしいキャラクターだ。

今回初めてスプリングトラップがゲーム内で“プレイ可能”な存在となることも、ファンにとって見逃せないポイントと言えるだろう。

恐怖の斧から逃げ延びろ!

『Dead by Daylight』におけるスプリングトラップは、監視、追跡に加えて予想外の方法でサバイバーを恐怖に陥れることに長けている。巨大なピザナイフを振り回し、特殊能力として機能する「消防斧」も装備。

スプリングトラップが斧を投げると、斧が落ちた一帯に効果範囲が発生し、それに触れたサバイバーの位置がスプリングトラップに表示されてしまう。

また、スプリングトラップが上手にサバイバーの背中に斧を命中させた場合、サバイバーは自分で斧を引き抜くか、味方の助けを待つしかない。

その際、先にスプリングトラップがサバイバーからその斧を引き抜いた場合、思わずのけぞるような恐ろしいジャンプスケアが発生。スプリングトラップはサバイバーの眼前でけたたましく雄叫びを上げ、その後サバイバーは自動的に肩に担がれてフック送りの運命を辿る……。

『Five Nights at Freddy’s』おなじみの監視カメラと警備室

決して安全とは言えない悪名高き警備室なくして、『Five Nights at Freddy’s』は語れない。今回のコラボレーションチャプター内でも、警備室が忠実に再現されている。

スプリングトラップがキラーとして選ばれたマッチでは、マップ上に7つのセキュリティドアが出現。これらのドアは、サバイバーとキラー双方が通行可能で、警備室を経由してマップ内の別のドアへとテレポートできる。

もし警備室内でサバイバーとスプリングトラップが鉢あわせた場合、恐れおののくようなジャンプスケアが発動し、サバイバーは即座に捕獲されてしまう。

サバイバーはというと、警備室でドアを操作し、マップ中の各ドアに設置された監視カメラにアクセスすることで、映し出される画面を切り替えて周辺を見て回ることが可能。

この機能をうまく活用しスプリングトラップの動きを偵察することで、彼の居場所を他のサバイバーにも表示し、警備室を通ってどのドアから出れば安全なのかを見極めることができる。

ただし、ドアを操作する際は原作同様共通バッテリーの残量に注意を払う必要があり、サバイバー側はその残量に注意しながら有効活用する必要がある。

一方で、スプリングトラップは斧でドアを攻撃することでカメラを一定時間ショートさせ、サバイバーからの監視の対抗策を講じることが可能だ。

ピザ屋が舞台の新マップで大暴れしよう!

本チャプターにおいて欠かせない注目ポイントの1つに、新たに追加されるマップ「Freddy Fazbear’s Pizzeria」(フレディファズベアーズピザ)がある。

本マップは、原作のノスタルジックな雰囲気を霧の森の世界観へと落とし込み、忠実に再現。プレイヤーには、新しい屋外エリアでスリル満点のチェイスを楽しみ、おなじみの店内にて玄関先やキッチン、用務員室を探索可能だ。

ダイニングホールのステージにはアニマトロニクスバンドが勢ぞろいし、アーケードには誕生日パーティーのような不気味な装飾が施され、至る所にエンティティによる邪悪で不吉な変形がもたらされている。

また、このチャプターのテーマであるジャンプスケアと隠し要素も満載。マップの隅々にさまざまな工夫やサプライズが仕掛けられているため、思いがけず見つけられた際には心臓が一瞬止まってしまうほどのびっくりが待っている。プレイヤーは、ぜひ心の準備をしたうえで思う存分探索を楽しもう。

『Five Nights at Freddy’s』の世界観を満喫できる新コレクション

チャプターの正式発売にあわせ、『Five Nights at Freddy’s』の歴史を彩ってきたスプリングトラップ用のコーディネイトが多数登場。

すでに発表されている、映画『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ』に着想を得たスプリングトラップの「Yellow Rabit」(イエローラビット)のレジェンダリーコーディネイトでは、俳優マシュー・リラードさんの容姿が反映されているほか、彼が本コラボレーション用に特別に録音したセリフも収録されている。

さらに『Five Nights at Freddy’s: Help Wanted』に登場した「Glitchtrap」(グリッチトラップ)のレジェンダリーコーディネイトや、ベリーレアコーディネイトとして「Clown Springtrap」(クラウンスプリングトラップ)と「Toxic Springtrap」(トキシックスプリングトラップ)も登場するほか、オリジナルのサバイバーキャラクター全員が「Freddy Fazbear’s Pizza(フレディファズベアーズピザ)のTシャツ」を手に入れることが可能だ。

