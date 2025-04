Behaviour Interactiveは4月16日、PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games/Windows)向けホラー・アクション『Dead by Daylight』(デッド・バイ・デイライト)について、新たなオリジナルチャプター「Dead by Daylight: Steady Pulse(ステディ・パルス)」のPTB(パブリックテストビルド)をSteamにて開始。「Dead by Daylight: Steady Pulse」は2025年5月7日に配信予定、価格は未定だ。

本チャプターで登場する新サバイバー「Orela Rose」(オレラ・ローズ)は、救急救命士として患者を暗闇から救い出す“光”のような存在として職務に専念してきた人物。緊迫した救助活動、目を覆いたくなるような傷、苦痛に満ちた叫び声はどれも彼女にとって日常の一部だった。

しかしエンティティの領域に迷い込んだ今、彼女がこれまでに培ってきた技術と覚悟は、かつてない試練にさらされることとなる……。

どんな状況下でも冷静で、仲間への献身をいとわない“最強の味方”

真に利他主義を貫き、それにふさわしいパークをあわせ持つオレラ・ローズは、混乱を極める状況でも冷静さを失わず、自分を犠牲にしてでも他人を守ろうとするサバイバー。

オレラは傷を癒す能力に長け、仲間が危険を先読みするのを助け、さらには死の危険に晒された仲間の命を献身的に救おうとする。そんな彼女を突き動かすのは、かつての親友エミリーの記憶だ。

エミリーはお化け屋敷でのパフォーマンス中、悲劇的な感電事故によって残念ながら命を落とした。彼女の死をきっかけにオレラは学業を離れ、新たな道として救急救命士を志すことを決意したのだ。

やがて、ケガや病気で困っている人々を助け、寄り添い、救い出す救急救命士の仕事が自分の天職だったことを悟る。

あるときオレラは救急救命士として一人の大富豪の命を救う。恩義を感じたその大富豪は、彼女とエミリーがかつて夢見ていたプロジェクトに資金提供することを提案し、オレラはホラーをテーマとした体験型レストラン「Screams in the Dark」(暗闇の叫び声)を開店し、大成功をおさめた。しかし、成功を手にしたあとも、親友を失った喪失感は埋められなかった。

そんな折、オレラは夢の中で響くエミリーの声に耳を傾けていると、いつしかその声を追うように霧の中へと誘われてしまったのだった……。

オレラは理想的なサポート型のサバイバーで、仲間が助けを必要とすれば、いつでも自分の身を投げ打って駆けつけてくれる。彼女はその固有パークを使うことで、仲間が危険な状態にあるほど治療速度を大幅に上昇させ、迅速に仲間の状態を立て直すことができる。

味方の代わりに攻撃を受けることで仲間を安全な場所へ逃がし、自らの身を危険にさらしてでも重要な情報を入手出来るよう献身的にサポートする。

アーカイブが進化し、よりスムーズな報酬獲得が可能に

2019年に実装された『Dead by Daylight』におけるアーカイブは、チャレンジを完了することでさまざまな報酬やコーディネイトを獲得でき、キャラクターたちのディープな物語を紐解く情報源として親しまれてきた。今回新チャプター「Steady Pulse」のリリースにともない、アーカイブに大幅な変更が導入され、より使いやすい新たな仕様へと生まれ変わる。

今後、アーカイブは「リフト」へと名称が変更され、従来のチャレンジは「クエスト」に統一。これまでのチャレンジとは異なり、マッチを始める前にクエストを選択する必要はなくなるという。

今後は、「デイリー」「ウィークリー」「マイルストーン」「イベント」といったすべてのクエストが同時に有効となり、以前より簡単に素早くリフトを進めることが可能になるため、プレイヤーはよりスムーズに報酬を獲得できるようになるだろう。

さらに、一時停止ボタンをクリックすることで特定のクエストを「ピン留め」することができ、マッチ中にそのクエストの進行具合を確認することもできるようになる。

【ゲーム情報】

タイトル:Dead by Daylight

ジャンル:ホラー・アクション

配信:Behaviour Interactive

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games/Windows)

配信日:配信中

価格:

PlayStation 5/PlayStation 4版:3080円

Nintendo Switch版:4600円

Xbox Series X|S/Xbox One:3056円

PC(Steam/Epic Games/Windows):1980円

CERO:Z(18才以上対象)

© 2015-2025 BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.