『Dead by Daylight』にて『Five Nights at Freddy's』とのコラボチャプターが配信開始!

Behaviour Interactiveは6月18日、PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games/Windows)向け非対称対戦型マルチプレイヤーホラーゲーム『Dead by Daylight』(デッド・バイ・デイライト)にて、『Five Nights at Freddy's』(ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ)とのコラボレーションチャプター「Dead by Daylight: Five Nights at Freddy’s(ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ)」を配信。価格は550円~。

ローンチトレーラー

オフィシャルトレーラー

『Dead by Daylight』はすでに9年以上におよぶ歴史を持ち、39人のキラーと46人のサバイバーから成る象徴的なキャラクターラインナップを誇っている。その顔触れにこの度「Springtrap」(スプリングトラップ)が新キラー「アニマトロニック」として参戦し、ファンから最も熱いリクエストが寄せられていた待望のコラボレーションがついに実現する運びとなった。

本チャプターの実現は『Five Nights at Freddy's』の根強い人気を物語っているだけでなく、発売から約10年が経過しようとしている今もなお、ファンの期待に応え続けたいと願う、『Dead by Daylight』制作チームの強い意志を形にした結果と言えるだろう。

革新的なメカニズムを盛り込んだゲームプレイとプレイヤーたちからの反応

昨年の発表以来、本コラボレーションを心待ちにしていた両タイトルのファンには、数週間前に開始されたPTB(パブリックテストビルド)を経て、スプリングトラップが巻き起こす、思わず飛び跳ねてしまうようなジャンプスケア満載のゲームプレイを味わえただろう。その熱狂は、まるでピザ窯のごとく熱く燃え上がったはずだ。

本チャプターは原作からインスピレーションを得ながらも、マッチを盛り上げるべく革新的なメカニズムを盛り込んでおり、実際にゲームプレイを先行体験したプレイヤーからは、非常にポジティブな反応が返って来ているという。

スプリングトラップのデザインを担当したキラーデザイナーであるJay Guzzo(ジェイ・グッゾ)氏は本チャプターについて、以下のように述べている。

「ゲームプレイの根本を考えたとき、『Five Nights at Freddy’s』と『Dead by Daylight』は正反対のタイトルであると言えます。前者では基本的に一つの部屋の中に留まり、バッテリーの残量を管理するのが主なプレイ要素です。一方『Dead by Daylight』はアクション性がはるかに高く、じっとしていては何も得られません。

私たちにとってのチャレンジは、この二つの要素をどう融合させるか、という点でした。その鍵は『Five Nights at Freddy’s』のあの強烈な緊張感が何たるものかを見極め、それを私たちのゲーム向けに上手に応用することであったように思います。」

こだわり抜いたキャラクターデザインとマップ上での楽しい仕掛け

今回初めてゲーム内で“プレイ可能”な存在として登場したスプリングトラップは、PTBを体験したプレイヤーにキャラクターの見た目やアニメーションについて満足してもらっただけでなく、キラー側のゲームプレイにおける重要な要素である、セキュリティカメラとドアの仕組みについても高い評価を得られたという。

マッチが始まると、上部に監視カメラが設置された7つのセキュリティドアがマップ上に出現し、キラーとサバイバーの両方がこのドアを使ってマップ上をテレポートすることが出来る。さらに、サバイバーはカメラにアクセスすることで、映し出される映像を切り替えて周辺を見て回ることが可能だ。

この機能は『Five Nights at Freddy’s』へのオマージュであると同時に、どのプレイヤーにとってもよりプレイする中で楽しさが増す要素となっている。

スプリングトラップについて、Jay Guzzo(ジェイ・グッゾ)氏は以下のように続けている。

「スプリングトラップがキラーとしてマッチに登場すると、ドアとカメラの存在によって、サバイバーはこれまでにないレベルの視野と操作性を得られます。その分、スプリングトラップの能力は通常のキラーより少し高めに設定しています。この絶妙なバランスを取っていく調整は、非常に楽しい挑戦でした。」

また、本チャプターでは新マップ「Freddy Fazbear’s Pizzeria(フレディファズベアーズピザ)」も登場。ファンにはおなじみの店内を舞台に、隠し要素であるイースターエッグが散りばめられたノスタルジックな空間が広がっている。原作からインスピレーションを得ながらも、ループ構造や緊張感あふれるチェイスに適したレイアウトへとアレンジしているという。

本マップについて、アソシエイト・アートディレクターのチェイス・トゥール氏は次のように述べている。

「『Five Nights at Freddy’s』シリーズの初期の作品を大いに参考にしつつ、実際のピザ屋がどのように作られているかについても再度考えました。その結果、マップ内には空調ダクトや機械室、キッチンなどが登場しています。これらは原作へのリスペクトであると同時に、この空間への没入感や現実味を高めるための重要な要素となっています。」

サバイバーを窮地に追い詰めるスプリングトラップの固有パーク

スプリングトラップはマッチの緊張感を一気に高める、3つの固有パークを携えている。

・「Help Wanted(従業員募集中)」:発電機にダメージを与えると侵害状態になる。侵害状態の発電機が修理されると、通常攻撃成功後のクールダウンが減少する。

・「Phantom Fear(幻影の震撼)」:脅威範囲内にいるサバイバーがキラーを目にすると、そのサバイバーが叫び声を上げてそのオーラが短時間見えるようになる。

・「Haywire(誤作動)」:脱出ゲートの解放ゲージを後退させる。後退している間は、ゲートの照明がランダムで点滅するため、サバイバー側からも確認することができる。

また、本チャプターのリリースにあわせて「Five Nights at Freddy'sコレクション」も登場。このコレクションには、『Five Nights at Freddy’s』シリーズの長い歴史から着想を得た、スプリングトラップ用のコーディネイトが複数含まれている。

中でも注目は、映画版『Five Nights at Freddy’s』に登場した「Yellow Rabbit」(イエローラビット)のレジェンダリーコーディネイトで、映画でスプリングトラップを演じた俳優マシュー・リラードさんの姿と声が再現されている。

【ゲーム情報】

タイトル:Dead by Daylight

ジャンル:ホラー・アクション

配信:Behaviour Interactive

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games/Windows)

配信日:配信中

価格:

PlayStation 5/PlayStation 4版:3080円

Nintendo Switch版:4600円

Xbox Series X|S/Xbox One:3056円

PC(Steam/Epic Games/Windows):1980円

CERO:Z(18才以上対象)

【DLC情報】

タイトル:『Dead by Daylight: Five Nights at Freddy’s』

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games/Windows)

価格:550円~

※価格はデジタルショップによって異なるので、各ショップを確認してほしい。

© 2015-2025 BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights

© 2025 Scott Cawthon. All Rights Reserved