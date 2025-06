グランゼーラは6月26日、PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox One/Xbox Series X/PC(Steam/Epic Games Store/GOG/DMM GAMES Store/Microsoft Store)で発売中の『R-TYPE FINAL 2』および、PlayStation 5で発売中の『R-TYPE FINAL 3 EVOLVED』において、最新アップデートを配信した。『R-TYPE FINAL 2』はVer.2.0.4、『R-TYPE FINAL 3 EVOLVED』はVer.1.0.9へのアップデートとなる。

また、DMM GAMES版を除くPC版(Steam/Epic Games Store/GOG/Microsoft Store)は、2025年8月中旬に配信予定。PC版でプレイしている人は今しばらく待ってほしい。

今回のアップデート(Ver. 2.0.4/Ver.1.0.9)では、各ステージの強敵と連戦する「ボスラッシュ コース」を新たに追加。さらに、プレイヤー機体「スタンダード・フォース」の使用が可能となっている。

そのほか、ステージ攻略の楽しさや敵を倒す爽快感に特化した新たな難易度【FIRST STEP】や、『Pilot&War Record』モード用の新しいアイテムや、新機能も追加している。

これまでプレイした人も、これからプレイする人も、ぜひ本アップデートを通じて本作を存分に楽しんでほしい。

ボスラッシュコース

これまでに登場したステージのボスたちと連戦できる、特別なチャレンジモード。技術を駆使して次々に登場する強敵たちに立ち向かおう。「ボスラッシュコース(オマージュステージ含む)」では、DLCを持っている場合、持っているDLCに登場するボスも含めた中から、ボスステージがランダムで選出される。

※『R-TYPE FINAL 2』では、『R-TYPE FINAL 3 EVOLVED』に収録されているステージボスは登場しません。

プレイヤー機体「スタンダード・フォース」

R-TYPEの象徴ともいえる無敵の生命体「フォース」の見た目にそっくりなプレイヤー機体「F-A スタンダード・フォース」を追加した。

難易度「FIRST STEP」

サポート機能が充実した難易度【FIRST STEP】を追加。これにより、選べる難易度は全8段階となった。「R-TYPEを初めてプレイする」という人もステージ攻略の楽しさや敵を倒す爽快感を味わえるように。

SLOW機能を活用しながら、波動砲・フォースの使い方をマスターして、次の難易度【PRACTICE】に挑む技術を身につけられる。

【難易度【FIRST STEP】で利用できるサポート機能】

●フルパワーアップ状態が常に維持される

●波動砲のチャージ時間が短縮される

●SLOW機能が使用できる

※SLOW機能は難易度【PRACTICE】でもご利用いただけます。

『Pilot&War Record』の追加機能と追加アイテム

『Pilot & War Record』にフォースを表示できる機能と、アイテムを複数追加。

追加機能

背景を「海岸線:砂浜」に設定しているときに限り、フォースの表示が可能。

追加アイテム

R機体「TL-2AT」「TH-01」「TL-2N」の1/20スケール模型や、サボテン、プレートアーマーなどを追加。

そのほか、追加要素や調整などの詳細は各公式サイトのニュース記事を確認してほしい。

『R-TYPE FINAL 2』公式サイト:https://rtypefinal2.com/ja/news/2025/update-20250626.html

『R-TYPE FINAL 3 EVOLVED』公式サイト:https://rtypefinal3.com/ja/news/2025/update-20250626.html

【ゲーム情報】

タイトル:R-TYPE FINAL 3 EVOLVED(アール・タイプ ファイナル 3 エボルブド)

ジャンル:シューティング

販売:グランゼーラ

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:発売中(2023年3月23日)

価格:6380円(パッケージ版/ダウンロード版)

CERO:C(15才以上対象)

タイトル:R-TYPE FINAL 2(アール・タイプ ファイナル2)

ジャンル:シューティング

販売:グランゼーラ

プラットフォーム:PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox One/Xbox Series X/PC(Steam/Epic Games Store/GOG/DMM GAMES Store/Microsoft Store)

発売日:発売中

価格:6380円(パッケージ版/ダウンロード版)

CERO:B(12歳以上対象)

