グランゼーラは3月10日、SFシミュレーションゲーム『R-TYPE TACTICS I・II COSMOS』（アール・タイプ タクティクス I･II コスモス）をPlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|Sで発売すると発表。

発売日は、2026年3月12日。価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が6380円、数量限定のパッケージ限定版「プレミアムボックス版」が1万8920円だ。

あわせて、本作の最新トレーラーを公開している。ぜひともチェックしよう。

▼最新トレーラー

https://youtu.be/nDg68HEJd14?si=n77dtVv4c2yMTVkn

なお、PC版（Steam／Epic Game／GOG）は2026年6月頃の発売を予定。発売日の詳細については、NIS Americaより3月下旬に公表予定だ。

また、無料追加DLCとして「ユニット 戦闘機アロー・ヘッドG（グランゼーラ革命軍仕様）」を配信。3月12日はPlayStation 5／PlayStation 4版の配信を予定しており、Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／Xbox Series X|S版については順次配信予定となる。

さらに、今後の無料追加DLCとしてゲーム序盤のミッション攻略にとくに有用な「ユニット カラーバリエーション戦闘機パック」の配信も準備。こちらは続報を楽しみに待とう。

■「R-TYPE TACTICS I･II COSMOS」とは?

●『R-TYPE』の世界観で艦隊を指揮するターン制の戦術SFシミュレーション！

SFシューティングゲームの金字塔『R-TYPE』の世界観を継承し、宇宙を舞台に艦隊戦を指揮する戦術級シミュレーション。R-TYPEシリーズでおなじみの次元戦闘機 R-9A アロー・ヘッドやフォースをはじめ、さまざまな戦闘機・宇宙艦船を開発・配備し、戦局を制していく。

●ユニット開発と艦隊編成が戦術を形づくる！

戦闘に臨む前の準備段階で、多様なユニットを開発・編成し、それぞれの固有能力を組みあわせて艦隊の戦術を組み立てる。どのユニットを採用し、どのような役割を持たせるかによって、戦い方は大きく変化していく。

戦闘ではターン制を採用しており、敵の動きを予測しながら索敵・補給・配置を判断し、戦局を指揮する。事前に練り上げた艦隊編成と、その場での判断を噛みあわせて戦況を動かす――じっくり考えて指揮する戦術性こそが、本作ならではの魅力だ。

●150を超える多彩なミッション、圧倒的なボリューム！

2007年・2009年に発売された『R-TYPE TACTICS』『R-TYPE TACTICS II -Operation BITTER CHOCOLATE-』を最新の表現で再構築し、新規ミッションも追加。宇宙空間から巨大要塞内部まで、多彩な戦場を舞台に、150を超えるミッションにより圧倒的なボリュームを楽しめる。

●紡がれる、人類を滅亡から救う旅の記録「航海日誌」！

主人公である司令官は、強敵が待ち受けるさまざまなミッションを突破しながら太陽系を離れ、遥か彼方の未知の領域へと向かう。ストーリーは、プレイヤーである司令官が記す“航海日誌”として進行し、その旅の軌跡が記録されていく。

●追加DLCコンテンツ「ユニット 戦闘機アロー・ヘッドG（グランゼーラ革命軍仕様）」

【ゲーム情報】

タイトル：R-TYPE TACTICS I・II COSMOS

（アール・タイプ タクティクス I・II コスモス）

ジャンル：SFシミュレーション

販売：グランゼーラ

プラットフォーム：

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Game／GOG）

※Switch 2版はキーカード

※PC版（Steam／Epic Game／GOG）は2026年6月頃の発売予定。発売日の詳細につきましては、NIS Americaより3月下旬 に公表予定。

発売日：2026年3月12日予定

価格：

通常版：6380円（パッケージ版／ダウンロード版）

プレミアムボックス版：1万8920円（パッケージ版／数量限定）

プレイ人数：1人（Switch 2／Switchオンライン：1～2人）

※パッケージ版はPS5／Switch／Switch 2のみ。

CERO：B（12才以上対象）

【追加DLCコンテンツ「ユニット 戦闘機アロー・ヘッドG」製品情報】

タイトル：ユニット 戦闘機アロー・ヘッドG（グランゼーラ革命軍仕様） - R-TYPE TACTICS I･II COSMOS -

配信日：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／Xbox Series X|S

配信日：

PlayStation 5／PlayStation 4：2026年3月12日発売予定

Nintendo Switch2／Nintendo Switch／Xbox Series X|S：順次配信予定

価格：無料（ダウンロードのみ）

©Granzella Inc.

"R-TYPE" is a trademark and/or copyright of IREM SOFTWARE ENGINEERING INC.