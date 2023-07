グランゼーラは4月6日、『R-TYPE FINAL 2』のPlayStation 4版にて、メジャーアップデート(Ver.2.0.0)の配信を開始した。本作の価格は、パッケージ版/ダウンロード版ともに6380円。なお、2023年4月26日までPlayStaion Storeではダウンロード版の本編やDLCが40%になるセールも開催中だ。

本アップデートでは、競技用ステージでのオンラインプレイが可能になり、本作のゲーム内でのアイコンとタイトル表記が『R-TYPE FINAL 2』から『R-TYPE FINAL 3』に変更となる。

メジャーアップデートの詳細を昨年3月のYouTube生配信「グランゼーラの集い2」で発表し、昨年春頃より段階的に実施してきた。ステージの追加、競技モードの追加、R’s ミュージアムの機能拡張、パイロット&戦績画面の機能などを追加。

そして今回、メジャーアップデートのメインとなる競技用ステージでのオンライン機能が実装された。この機能をもって予定していたメジャーアップデートは一区切りとなる。

今回のオンライン機能実装により、競技ステージは最大6名でのオンライン対戦が可能で、残機0、コンティニュー不可、スペシャルウェポン使用不可という過酷な条件で得点を競うステージになっている。これまで以上に手に汗握るステージでの展開を楽しめるので、世界中のR-TYPEファンと腕を競ってみてはいかがだろうか。

今後もステージ、プレイヤー機体の追加、ならびにランキングなどの各機能の充実を進めていくとのことなので、引き続き楽しみにしよう。

【競技用ステージ】

※今後、ほかのプラットフォームでも順次アップデート(Ver.2.0.0)を予定しております。

追加機体とアイテムについて

今回のアップデートで、新規プレイヤー機体が2体追加された。ほかにも、パイロット画面(『Pilot&War Record』モード)に配置できるアイテムを40点以上追加。パイロット、機体、アイテムを配置し、自分ならではのストーリーを持ったスクリーンショットを撮影してみよう。

PlayStation 4版セールを開催中(2023年4月26日まで)

ただいまPlayStation Storeにて、本作のスプリングセールを実施中。期間限定で40%オフでゲーム本編やDLCを購入できるので、未プレイの人はこの機会に購入してみてはいかがだろうか。

タイトル/通常価格/セール価格(割引率)

●R-TYPE FINAL 2(アール・タイプ ファイナル2)/6380円/3828円(40%オフ)

●追加コンテンツ「R-TYPE FINAL 2 - Stage Pass」/2200円/1320円(40%オフ)

●追加コンテンツ「R-TYPE FINAL 2 - Stage Pass Vol.2」/2200円/1320円(40%オフ)

●追加コンテンツ「R-TYPE FINAL 2 - Stage Pass Vol.3」/2200円/1320円(40%オフ)

●追加コンテンツ「R-TYPE FINAL 2 オマージュステージSet1~9」/各1100円または各1650円/各660円または各990円(40%オフ)

●追加コンテンツ「R-TYPE FINAL 2 - プレイヤー機体 OFX-X MARIKO」/880円/528円(40%オフ)

【ゲーム情報】

タイトル:R-TYPE FINAL 2(アール・タイプ ファイナル2)

ジャンル:シューティング

販売:グランゼーラ

プラットフォーム:PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox One/Xbox Series X/PC(Steam/Epic Games Store/GOG/DMM GAMES Store/Microsoft Store)

発売日:発売中

価格:6380円(パッケージ版/ダウンロード版)

CERO:B(12歳以上対象)

©Granzella Inc."R-TYPE" is a trademark and/or copyright of IREM SOFTWARE ENGINEERING INC.