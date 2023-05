グランゼーラは5月12日、PlayStation 5用サイドビューシューティングゲーム『R-TYPE FINAL 3 EVOLVED』(アール・タイプ ファイナル 3 エボルブド)のアップデート(ver.1.0.2)を配信した。本作の価格は、パッケージ版/ダウンロード版ともに6380円だ。

今回のアップデートでは、アール・タイプファンが集えるメタバース機能を開設。チャットや、ジュークボックスなどを楽しむことができる。また、競技モードステージ Stage R1.0でオンライン対戦が可能となった。

そのほか、「Pilot&War Record」で使えるアイテムや、デカールの追加、プレイの難易度を下げることができるチケットを追加されている。

アップデートして、オンライン対戦や「R Park」にて、アール・タイプファンと集って本作を遊びつくしてみてはいかがだろうか。

『R-TYPE FINAL 3 EVOLVED』アップデート(ver.1.0.2)の内容

① メタバースでほかの人と同じ「R Park」に入ることができる。

② PS4版同様に、競技モードステージ Stage R1.0のマルチプレイができる。

※PlayStation Plusのいずれかのプランへの加入が必要です。

③ パイロット画面(「Pilot&War Record」)に盆栽アイテムを追加(盆栽4種類)。

④ プレイの難易度を下げることができるチケット2種類を追加。

a:補助兵装チケット(ビットを常時二つ装備)

b:導力充填チケット(開始時にDOSEゲージをFULL状態)

⑤ デカールを追加(R-TYPE FINAL 2 発売2周年記念デカールなど)

【ゲーム情報】

タイトル:R-TYPE FINAL 3 EVOLVED(アール・タイプ ファイナル 3 エボルブド)

ジャンル:シューティング

販売:グランゼーラ

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:発売中(2023年3月23日)

価格:6380円(パッケージ版/ダウンロード版)

CERO:C(15才以上対象)

【DLC情報】

タイトル:B-99アポカリプス

プラットフォーム:PlayStation 5

配信日:配信中(2023年3月23日)

価格:880円

©Granzella Inc."R-TYPE" is a trademark and/or copyright of IREM SOFTWARE ENGINEERING INC.