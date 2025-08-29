グランゼーラは8月29日、現在制作中のSFシミュレーションゲーム『R-TYPE TACTICS I・II COSMOS』（Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S）について、最新映像を公開するとともに、「東京ゲームショウ2025」のハピネットブースに出展すると発表。東京ゲームショウの会期は、2025年9月25日～9月28日まで。

また、2025年8月29日から9月1日（※現地時間）に米国シアトルで開催される「PAX West 2025」においては、NIS Americaブースにてプレイアブル出展を行い、世界中のユーザーに本作をいち早く体験いただける機会を用意しているという。

なお、発売日／価格／限定版などの詳細は9月後半に公開予定。続報を今しばらく待とう。

最新映像公開について

本作は、従来のシューティングゲーム「R-TYPE」シリーズをシミュレーションゲームへと昇華させた作品。

「R-TYPE」シリーズならではの人類VSバイドによる壮大な宇宙戦争のスケール感はそのままに、最新の表現技術を駆使し、シリーズ1作目『R-TYPE TACTICS』および2作目『R-TYPE TACTICS II -Operation BITTER CHOCOLATE-』に加え、新規ミッションを収録したボリュール満点の充実した内容となっている。

往年のファンはもちろん、シリーズ未体験の人も幅広く楽しむことが可能だ。映像は、グランゼーラ公式YouTubeチャンネルにて公開中。

最新動画URL：https://youtu.be/L9-eNwqdOvA

東京ゲームショウ2025出展について

「東京ゲームショウ2025」のハピネットブースにて、『R-TYPE TACTICS I・II COSMOS』をプレイアブル出展する。実際に操作できる試遊台を用意し、最新の戦略体験をいち早く体験することが可能だ。

また、体験した人にはノベルティやステッカーなどの配布予定。詳細については、後日公式サイトやSNSにて案内するとのことなので、楽しみにしよう。

【ゲーム情報】

タイトル：R-TYPE TACTICS I・II COSMOS

（アール・タイプ タクティクス I・II コスモス）

ジャンル：SFシミュレーション

販売：グランゼーラ

プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S

発売日：2025年予定

価格：未定

プレイ人数：1人（オンライン：1～2人）

CERO：審査予定

