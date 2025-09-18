グランゼーラは9月18日、SFシミュレーションゲーム『R-TYPE TACTICS I・II COSMOS』の発売日を発表。発売日は2026年3月12日、価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が6380円、数量限定のパッケージ限定版となるプレミアムボックスが1万8920円だ。

なお、本作の対応機種に新たにNintendo Switch 2を追加。発売プラットフォームは、PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／PC（※SteamをはじめとしたPC版はNIS Americaより配信予定）と、幅広く展開するという。

PlayStation 5／Nintendo Switch／Nintendo Switch 2（キーカード）については、ダウンロード版とあわせてパッケージ版も発売する。

また、2025年9月25日より開催される「東京ゲームショウ2025」では、ハピネットブース（Hall7 07-N12）にて試遊出展を予定しており、プレイした人にはオリジナル缶バッジをプレゼント。日本では初めて本作を先行プレイできる機会となるので、お見逃しなく。

シミュレーションゲーム『R-TYPE TACTICS I・II COSMOS』とは

『R-TYPE TACTICS I・II COSMOS』は、SFシューティングゲームの金字塔『R-TYPE』の世界観をもとに、宇宙を舞台とした艦隊戦をテーマにしたシミュレーションゲーム。プレイヤーは宇宙艦隊司令官となり、人類の存亡をかけて「バイド」との戦いを指揮していく。

本作では、シリーズ1作目『R-TYPE TACTICS』と2作目『R-TYPE TACTICS II -Operation BITTER CHOCOLATE-』を現行機向けにリメイクし、最新の表現技術でよみがえらせたもの。よりプレイしやすく改良を施し、過去タイトルもまとめて収録していることから、初めてプレイする人も十分に楽しむことが可能。

さらに、新規ミッションを追加し、旧作を遊んだことのある人にも満足できる内容となっている。

戦場では、索敵や補給、部隊配置が勝敗を左右する。敵の死角を突いた奇襲や電子戦兵器の駆使など、多彩な戦術を組みあわせて艦隊を勝利へ導こう。100を超える多彩なミッションが用意され、宇宙を舞台にした戦いの物語は、航海日誌として紡がれていく。

1／100プラスチックキット同梱！ プレミアムボックス版が登場

数量限定の「プレミアムボックス版」（1万8920円）には、ゲーム本編に加え、1／100スケール プラスチックキット「アロー・ヘッドG グランゼーラ革命軍仕様」をはじめとするオリジナル特典を同梱。ここでしか手に入らない特別仕様のボックスで、『R-TYPE TACTICS I・II COSMOS』の魅力を存分に堪能できる。

1） ゲーム本編 ※PlayStation 5／Nintendo Switch／Nintendo Switch 2（キーカード）のいずれか1本

2） 1／100スケール プラスチックキット「アロー・ヘッドG グランゼーラ革命軍仕様」

3） R-TYPE TACTICS I・II COSMOS特製アクリルスタンドセット など

TGS2025でいち早く先行プレイ！ 缶バッジ特典もゲットしよう

2025年9月25日より開催される「東京ゲームショウ2025」では、ハピネットブース（Hall7 07-N12）にて『R-TYPE TACTICS I・II COSMOS』をプレイアブル出展する。会場では、いち早く最新のゲーム体験を楽しむことが可能だ。

試遊した人には特典としてオリジナル缶バッジ（全3種のうち1個）をプレゼント。さらに、アンケートに回答した人にはオリジナルステッカーも用意しているとのこと。ぜひブースに立ち寄って、試遊してみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：R-TYPE TACTICS I・II COSMOS

（アール・タイプ タクティクス I・II コスモス）

ジャンル：SFシミュレーション

販売：グランゼーラ

プラットフォーム：

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC

※PC版はNIS America, Inc.より配信予定。配信日は別途告知するとのこと。

発売日：2026年3月12日予定

価格：

通常版：6380円（パッケージ版／ダウンロード版）

プレミアムボックス版：1万8920円（パッケージ版／数量限定）

プレイ人数：1人（オンライン：1～2人）

※パッケージ版はPS5／Switch／Switch 2のみ。

CERO：審査予定

©Granzella Inc.

"R-TYPE" is a trademark and/or copyright of IREM SOFTWARE ENGINEERING INC.