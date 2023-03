グランゼーラは3月22日、PlayStation 5専用サイドビューシューティングゲーム『R-TYPE FINAL 3 EVOLVED』(アール・タイプ ファイナル 3 エボルブド)を発売すると発表。本作の発売日は2023年3月23日、価格はパッケージ版/ダウンロード版ともに6380円だ。

PS5・R-TYPE FINAL 3 EVOLVED(アールタイプ ファイナル3 エボルブド)

第1弾トレーラー

本作は、シューティングゲームの金字塔「R-TYPE」(アール・タイプ )シリーズの最新作。2021年に発売された前作『R-TYPE FINAL 2』(アール・タイプ ファイナル 2)から、シューティングゲームとしてのボリュームアップと、アールタイプをより楽しむための仕組みを強化したタイトルだ。

PlayStation 5版専用ステージを新たに7ステージ追加し、プレイできるステージ数は20ステージ、プレイヤー機体は100機以上を搭載している。また、現在配信中の『R-TYPE FINAL 2 StagePass Vol.1~3』を加えると、総数48ものステージをプレイできる(※1)。

※1:ステージやプレイヤー機体は、発売後も追加していきます。

さらに、本作ではシリーズ初となるメタバース機能(※2)によりアール・タイプファンが集う場所を提供し、またお気に入りの機体を飾る部屋など、より楽しめる機能を収録。

横スクロールシューティングゲーム好きの人はもちろん、またプレイしたことがない人もシューティングの爽快感を味わえるようになっているので、手に取ってみてはいかがだろうか。

※2:今後のアップデートでオンライン対応予定。

私の部屋

R公園

有料DLCプレイヤー機体「B-99アポカリプス」も配信!

2023年3月23日に、『R-TYPE FINAL 3 EVOLVED』用の追加機体DLCバイド機限定互換機「B-99 アポカリプス」の配信を開始。バイド系の機体を開発すると、その武器を搭載できる機体になる。ぜひ、ステージ攻略に活用してみよう。

【収録内容】

プレイヤー機体:B-99 APOCALYPSE(バイド限定互換機)

B-99専用デカール…3点

B-99専用パイロットスーツとヘルメット…各1つ

パイロット画面用アイテム「バイド体」…3種

提供資源:ソルモナジウム/エーテリウム/バイドルゲン…各4000

R-TYPE FINAL 2 / 3 EVOLVED - プレイヤー機体 B-99 APOCALYPSE トレーラー

※有料DLCプレイヤー機体「B-99アポカリプス」は『R-TYPE FINAL 2』(PS4/Nintendo Switch/Xbox One/Xbox Series X)でも順次配信を行なっていく予定です。

エンディング曲・サウンドトラックを配信中

各音楽配信サイトにて、本作『R-TYPE FINAL 3 EVOLVED』のシンガーソングライター飯田舞さんが歌うエンディング曲「あの花が散る前に」と、サウンドトラックの配信を開始している。こちらも楽しんでみてはいかがだろうか。

【エンディング曲・サウンドトラック製品概要】

タイトル/収録曲:

あの花が散る前に

●あの花が散る前に

●あの花が散る前に(ハミング:haruka)

●あの花が散る前に(カラオケ)

●あの花が散る前に(インストルメンタル)

価格:900円 ※単曲 250円

アーティスト:飯田舞さん

公式サイト:https://granzellamusic.jp/album/gzma_10019/

タイトル/収録曲:

R-TYPE FINAL 3 EVOLVED Soundtrack

●発端・南の島での出来事

●索敵・極寒の海に潜む影

●探訪・かつての移住惑星

●奔流・宇宙貿易ターミナル

●解明・海底の妖光

●駆動・巨大歯車回廊

価格:600円 ※単曲 150円

アーティスト:グランゼーラ

配信サイト:

Apple Music/Spotify/Amazon Prime Music/LINE MUSIC/Google Play Music など

公式サイト:https://granzellamusic.jp/album/gzma_10020/

YouTube生配信「グランゼーラ集い3」を実施

グランゼーラの情報番組「グランゼーラの集い3」が本日21時よりYouTubeで生配信される。PS5版『R-TYPE FINAL 3 EVOLVED』の発売を数時間後にひかえ、ダメ押しの最新情報を紹介するという。また、恒例の視聴者からの質問に答えるコーナーもあるので、お見逃しなく。

番組URL:https://www.youtube.com/live/xt6Oyo5ahXM?feature=share

【ゲーム情報】

タイトル:R-TYPE FINAL 3 EVOLVED(アール・タイプ ファイナル 3 エボルブド)

ジャンル:シューティング

販売:グランゼーラ

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:2023年3月23日

価格:6380円(パッケージ版/ダウンロード版)

CERO:C(15才以上対象)

【DLC情報】

タイトル:B-99アポカリプス

プラットフォーム:PlayStation 5

配信日:2023年3月23日

価格:880円

©Granzella Inc."R-TYPE" is a trademark and/or copyright of IREM SOFTWARE ENGINEERING INC.