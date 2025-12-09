パルコは12月9日、大丸東京店 11階 催事場にて開催する「DEATH STRANDING 2 JAPAN POPUP TOUR FINAL - SPECIAL EXHIBITION」について、特別展示や新商品などの詳細情報を公開した。本イベントの会期は、2025年12月18日～12月23日まで。

本イベントは、PARCO GAMESが手がける「DEATH STRANDING 2 JAPAN POPUP TOUR」の特別凱旋企画。6～10月にかけて渋谷・札幌・心斎橋・仙台・広島・名古屋の全国6都市を巡回した発売記念ツアーの締めくくりとして、そして、KOJIMA PRODUCTIONSの10周年を記念して開催する。

会場では、ツアーオリジナルグッズをはじめ、「Brain Dead」「GEEKS RULE」「ディスクユニオン」など人気ブランドとのコラボレーショングッズの新作に加え、ツアーでは一部未販売だったKOJIMA PRODUCTIONS公式グッズも新たに販売。さらに、本イベントでは新たに2つの展示エリアを設置する。

1.『DEATH STRANDING』シリーズの設定資料や原画、原型模型を展示

2.「Ludens built with LEGO(R) Bricks」展示

また、期間中、本会場にて1万円以上買い物をした人に、本イベント限定マゼランマンポストカード（非売品・数量限定）をプレゼント。なお、本イベントにて取り扱うグッズは一部を除き、ONLINE PARCOでも12月18日より販売される。

『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』について 6月26日に発売した『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』は、ゲームクリエイター小島秀夫が創造し、ノーマン・リーダスさんをはじめ世界的名優たちが出演し話題を呼んだオープンワールド・アクションアドベンチャーゲーム『DEATH STRANDING』の第二作。 世界累計2000万人以上のプレイヤー数を誇り、多くの熱狂的なファンを抱えるゲームシリーズだ。

▼イベント公式サイト

https://art.parco.jp/otherspace/detail/?id=1844

▼ONLINE PARCO 公式サイト

https://online.parco.jp/shop/e/e12887315/

※2025年12月18日は混雑が見込まれるため、物販エリアへの入場は事前入場整理券が必要となります。12月9日19時からLive Pocket（https://t.livepocket.jp/t/1yejp）にて抽選お申し込み開始となります。

※展示エリアも当日の混雑状況により、入場を制限させていただく場合がございます。

※12月19日以降の入場方法については、12月12日にイベント公式サイトやPARCO GAMES Xにて発信いたします。

■展示

本イベントでは新たに2つの展示エリアを設置する。

1.「DEATH STRANDING」シリーズの設定資料や原画、原型模型を展示

アートディレクター・新川洋司氏によるアートブックやラフスケッチ、ドールマンのプロトタイプモデル、ヒッグスのギターレプリカ、さらにモーションキャプチャー時に使用されたアイテムなど、『DEATH STRANDING 2』の世界観をより深く体感できる初公開となる貴重な資料・アイテムを多数展示。

and more…

2.「Ludens built with LEGO(R) Bricks」展示

KOJIMA PRODUCTIONS 10周年を記念しレゴブロックで再現された、公式キャラクター＜ルーデンス＞の実寸大モデルを、KOJIMA PRODUCTIONS本社スタジオのエントランスルームを再現した特別空間に展示。

※画像はイメージです。

※展示内容は事前の告知なく変更となる場合がございます。

■新商品【JAPAN POPUP TOUR オリジナルグッズ】

人気キャラクター、ドールマンの新規グッズに加え、『DEATH STRANDING 2』の世界を切り取った風景ポスター、アートディレクター新川洋司氏の原画ポストカードなど、本イベントのオリジナルグッズを販売。

※JAPAN POPUP TOUR オリジナルグッズはONLINE PARCOでの販売も予定しております。

■【DEATH STRANDING 2／KOJIMA PRODUCTIONSオリジナルグッズ】

『DEATH STRANDING 2』の新作グッズやKOJIMA PRODUCTIONSグッズなど、多数の人気アイテムを販売。

and more…