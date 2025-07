ソニー・インタラクティブエンタテインメントは7月10日、全国のPlayStation取扱店のECサイトにて期間限定で実施する、PlayStation 5(PS5)本体購入で『Call of Duty: Black Ops 6』が付属する特典キャンペーンを実施すると発表。キャンペーン期間は、2025年7月11日~7月24日まで。

本キャンペーンでは、期間中に対象のPS5/PS5 Pro本体のいずれか1台を購入することで、特典として『Call of Duty: Black Ops 6』のダウンロード版プロダクトコードを入手できる。

取扱製品、価格、在庫情報、プロダクトコードの引き渡し方法など、本キャンペーンの実施内容は販売店によって異なる場合があるので、詳細は各販売店のウェブサイトなどで確認してほしい。

また、プロダクトコードが付属する商品は通常の商品とは販売ページが異なる場合があるので、購入の際には商品説明文などをしっかりチェックしよう。

■キャンペーン対象商品

<対象PlayStation 5>

●PlayStation 5 Pro(CFI-7000B01)

●PlayStation 5(CFI-2000A01)

●PlayStation 5 デジタル・エディション(CFI-2000B01)

●PlayStation 5 DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパック(CFIJ-10018)

●PlayStation 5 デジタル・エディション DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパック(CFIJ-10019)

<特典ソフトウェア>

・PS5用ソフトウェア『Call of Duty: Black Ops 6』ダウンロード版プロダクトコード

(コード引き換え有効期限:2027年12月31日)

※プロダクトコードはすでに『Call of Duty: Black Ops 6』ダウンロード版をお持ちのアカウントでは引き換えできません。本タイトルは「CERO Z : 18才以上のみ対象」のため、18歳未満の方のアカウントでは引き換えできません。

※このプロダクトコードは日本国内向けです。プロダクトコードのご利用には、インターネットの接続環境とPlayStation Networkのアカウントが必要です。システムソフトウェアのアップデートが必要になる場合があります。プロダクトコードは1アカウントにつき1回しか利用できません。

※縦置きスタンドは別売りです。

<キャンペーン実施予定のPlayStation取扱ECサイト> ※五十音順

●Amazon.co.jp

●イオンスタイルオンライン

●エディオン ネットショップ

●ゲオオンラインストア

●コジマネット

●Joshin webショップ

●ソフマップ・ドットコム

●ノジマ ノジマオンライン

●ビックカメラ.com

●ふるいちオンライン

●ヨドバシカメラ ヨドバシドットコム

●楽天ブックス

『Call of Duty: Black Ops 6』とは

「Call of Duty」フランチャイズの中でも屈指の人気を誇る「Black Ops」シリーズ最新作。

「Call of Duty」は20年以上の長い歴史を持ち、世界的に高い評価を得ているFPS(ファーストパーソンシューター)シリーズ。「Call of Duty」の世界に足を踏み入れたばかりの人にも、長年慣れ親しんだ古参プレイヤーにも、さまざまな好みや得意分野に応じた多様な遊び方が用意されている。

TreyarchとRavenが開発を手掛ける「Black Ops 6」は、冷戦の終結と超大国としての米国の台頭により特徴づけられる世界政治の転換と激動の時代にあたる、90年代初期を舞台にしたスリルあふれるスパイアクション。

映画のようなシングルプレイヤーキャンペーン、シリーズ最高峰のマルチプレイヤー体験が楽しめるほか、本作ではラウンドベースのゾンビモードの復活が復活を遂げた。

【Call of Duty: Black Ops 6 商品紹介ページ】

https://www.playstation.com/ja-jp/games/call-of-duty-black-ops-6/

© 2024 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、CALL OF DUTYおよびCALL OF DUTY BLACK OPSはActivision Publishing, Inc.の商標です。その他の商標や製品名はその所有者に帰属します。本製品にはId Softwareからライセンスが供与されたソフトウェアテクノロジー(Id Technology)が含まれます。Id Technology © 1999-2024 Id Software, Inc.

※ 「PS」「PlayStation」「プレイステーション」「PS5」および「DualSense」は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。