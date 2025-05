Epic Games Storeにて5月23日より、カンフーアクションゲーム「Sifu」の無料ダウンロード配信が実施中だ。期間は2025年5月30日0時まで。

本作は、家族を暗殺した者たちへ復讐するため、無数の敵と戦う“本物”を追求したカンフーアクションゲーム。周囲の環境を利用することがコツで、できることは何でもするクレバーさが求められる。

たとえ敗北しても蘇ることはできる。ただし、復活のたびに少しずつ老化していくので、戦い方を変える必要があるだろう。力押しで勝てないなら技で勝つ道筋を見出すしかない。

ガチャガチャボタンを押していれば進める「無双」ではなく、しっかりと考えて戦う必要がある高難度「カンフーゲー」。パリィと回避をしっかりと決めつつ、格闘ゲームのようなコマンド入力で技を繰り出し、敵を倒す。決して簡単ではないだけに、勝利の味はさぞ美味しく感じられることだろう。

・Epic Games Storeトップページ

https://store.epicgames.com/ja/

・Sifu製品ページ

https://store.epicgames.com/ja/p/sifu

©2022 Sloclap SAS. "Sifu", "Sloclap" and the Sloclap logo are all brands of Sloclap SAS. Developed and published by Sloclap SAS, a member of the Kepler Interactive group. All rights reserved.