Epic Games Storeにて6月13日より、ヘンテコ病棟シミュレーション「Two Point Hospital(ツーポイントホスピタル)」の無料ダウンロード配信が実施中だ。期間は2025年6月20日0時まで。

※動画はPlayStation 4/Nintendo Switch版のもの

本作は、頭が白熱電球になった「白熱頭症」や、自身を世界最高のロックスターだと思い込む妄想に取りつかれた「ロックでなし病」など、現実には存在しないヘンテコキテレツな奇病が多数登場。必要な機材や人員を管理し、病に苦しむ人々を治療する経営シミュレーションゲームだ。

医療施設だけでなく、装飾アイテムなどを自由に配置できるのも特徴。自分だけのレイアウトの病院を作れるので、実況配信などにも向いている作品だ。

全世界累計300万本も売れたという本作。遊びだせば病みつきになる魅力がある。ASCIIでは過去にPS4版のレビューも掲載しているので、参考にしてもらいたい。

・Epic Games Storeトップページ

https://store.epicgames.com/ja/

・Two Point Hospital製品ページ

https://store.epicgames.com/ja/p/two-point-hospital

© Two Point Studios 2021. Published by SEGA Publishing Europe Limited. Two Point, Two Point Hospital, the Two Point Hospital logo and Two Point Studios are either registered trade marks or trade marks of Two Point Studios Limited. SEGA and the SEGA logo are either registered trade marks or trade marks of SEGA Holdings Co., Ltd. or its affiliates.