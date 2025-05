PlayStation Storeで2025年6月4日まで開催中のMULTIVERSEセール。アトラスの「ペルソナ3 リロード」が50%オフだったり、「風のクロノア 1&2アンコール」が46%オフだったりと、多くのゲームがお買い得価格になっている。

そのなかで、本稿ではわずか115円(驚異の97%オフ!)で販売されている3goo(サングー)の「ファルコニア ウォリアーエディション」を紹介したい。

・PS Store「ファルコニア ウォリアーエディション」

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP4236-PPSA03411_00-THEFALCONEERJP00

本作は、巨大な猛禽類を乗りこなして戦う3人称視点の空中戦闘アクションが特徴のオープンワールドRPG。ファルコンを自由自在に乗りこなし、大空の勇者となって敵を打ち倒すのが爽快な作品だ。

メインモードでは、世界を構成する4つの勢力ごとに語られるチャプターをプレイし、世界の真実を紐解いていく。それぞれの出自で異なる視点から壮大な世界を冒険していくことで、ストーリーがつながっていく仕組みだ。

お使いクエストをこなすことでポイントを獲得すれば、装備や能力を強化できる。大型の飛行船や架空の巨大動物などが相手になるので、しっかり強くなって戦いに備えよう。

また、本作にはフォトモードも搭載。カメラの移動や回転、ズームイン/アウトはもちろん、空の色を変える機能やクローズアップしたウォーバードにフォーカスし、背景をぼかして撮影する機能などがある。絵本の世界にいるような写真も撮影可能なので、大空を飛びながらお気に入りの一枚を撮影しよう。

The Falconeer © 2021 Tomas Sala. Published by Wired Productions Ltd and developed by Tomas Sala. The Falconeer and The Falconeer logo are trademarks of Tomas Sala. All rights reserved. Published and distributed by 3goo K.K. in Japan.