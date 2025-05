Epic Games Storeにて5月23日より、クレイジーな配達ゲーム「Deliver At All Costs」の無料ダウンロード企画が開催中だ。期間は2025年5月30日0時まで。

本作は、常識では考えられない積み荷を運び、混乱と混沌を引き起こしながら進んで、何がなんでも絶対に配達することを目指すアクションゲーム。暴れまわる巨大カジキの配達から、爆発寸前の巨大爆弾の処理までさまざまなミッションが用意されている。

特徴はなんといっても何でも壊れるセミオープンワールドを採用していること。車で突っ込めば当たり前のように人は吹っ飛び、建物の壁はたやすく突き破る。お行儀よく道路を走る必要がない様は、どこか「クレイジー」だ。

そんな本作は、なんと本日発売。スウェーデンの開発スタジオ「Studio Far Out Games」が開発し、KONAMIがパブリッシャーとなっている。1週間限定の無料配信なので、いまのうちに遊んでみてはいかがだろうか。

・Epic Games Storeトップページ

https://store.epicgames.com/ja/

・Deliver At All Costs製品ページ

https://store.epicgames.com/ja/p/deliver-at-all-costs-a30c8d

©Studio Far Out Games AB. Deliver At All Costs is a registered trademark of Studio Far Out Games AB. Published and distributed by Konami Digital Entertainment B.V. under license from Studio Far Out Games AB. ©Konami Digital Entertainment