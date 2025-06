Epic Games Storeにて6月6日より、一人称視点シューティングゲーム「DEATHLOOP」の無料ダウンロード(100%オフセール)が開催中だ。期間は2025年6月13日0時まで。

本作は、「Dishonored」を手掛けたスタジオArkane LyonによるFPS作品。とある島を舞台に敵対する2人の暗殺者となって、暗殺対象を仕留めきるまで死と挑戦を繰り返すタイムループものとなる。

ステルスアクションが基本だが、時には敵を吹っ飛ばしたり瞬間移動したりする超能力を駆使して強引に突破する場面も。物語が進むと貴重な装備を次回のループへ持ち越せる救済手段も解放され、やめ時を見失う面白さがあるという。

そのほか、可愛い2Dキャラクターを操作して冒険するアドベンチャーゲーム「オグと秘密の森」も無料配布となっている。あわせてチェックしてみては。

・Epic Games Storeトップページ

https://store.epicgames.com/ja/

・DEATHLOOP 製品ページ

https://store.epicgames.com/ja/p/deathloop

・オグと秘密の森 製品ページ

https://store.epicgames.com/ja/p/ogu-and-the-secret-forest-ffc421

