ポケモンが配信するスマートフォン向けアプリ「Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)」にて、2025年5月5日~5月12日までキャンペーン「スプリングフェス2025」を開催すると告知された。

本キャンペーンでは、カビゴンにあげる料理が「サラダ」で固定となり、料理の最終エナジーが1.5倍になる。「サラダ」の新しい料理レシピが2種類追加されるほか、「とくせんエッグ」「ピュアなオイル」をとってくる一部のポケモンがピックアップされるという。

さらに、5月5日からはワカクサ本島/シアンの砂浜/ウノハナ雪原のフィールドで、新ポケモン「ピンプク」「ラッキー」「ハピナス」が登場すると発表。タイプは「ノーマル」で、睡眠タイプはピンプクが「ぐっすり」、ラッキー/ハピナスは「すやすや」で出現する。

ラッキーといえば「たまごポケモン」。今回の報を受けてユーザーからは「卵持ってくる食材タイプを希望」「スキルはげんきオールっぽい」「リサーチしたら経験値いっぱいもらえる?」など、早くも能力の予想が始まっている。とくに食材「とくせんエッグ」は集めにくいので、救世主となってくれれば個人的にも大変嬉しい。

そのほか、キャンペーンではチャンス1匹確定など地味にありがたいボーナスも告知されている。詳しくは公式ニュースを参照してほしい。

・「スプリングフェス2025」の詳細はこちら

https://www.pokemonsleep.net/news/323539313130363835383836313139393337/

・【新登場】ピンプク / ラッキー / ハピナス

https://www.pokemonsleep.net/news/323538363837313735363738323330353239/

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)

ジャンル:睡眠ゲーム

配信:ポケモン

開発:SELECT BUTTON

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2023年7月20日)

価格:基本プレイ無料(ゲーム内課金あり)

プレイ人数:1人

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Pokémon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。