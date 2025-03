ポケモンは3月31日より、スマートフォン向けアプリ「Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)」にて新イベント「クレセリアVSダークライ」を開催している。期間は2025年4月14日まで。

本イベントは、悪夢を見せる幻のポケモン「ダークライ」の力を、伝説のポケモン「クレセリア」の力を借りて打ち払う内容となる。具体的には「いっぱい寝ること」。世界中のプレイヤーのねむけパワーの平均と合算した数値が、悪夢を打ち払うカギになるという。

イベント中は専用ミッションが実装され、達成すると「クレセリアのうもう」がもらえる。一定数集めたうもうはクレセリアを呼び寄せる「おこう」や専用サブレと交換でき、クレセリアを仲間にしやすくなるのでお見逃しなく。

エスパータイプのポケモンは期間中「食材+1個」「メインスキル発動率1.5倍」「メインスキルのレベル+1」されるので、より活躍しやすい。ぜひ編成に組み入れよう。

・【イベント】「クレセリアVSダークライ」

https://www.pokemonsleep.net/news/323436303632343137373836363939373737/

・【新登場】クレセリア

https://www.pokemonsleep.net/news/323436303633343234303337393738313133/

