ポケモンは、スマートフォン向けアプリ「Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)」にて、バランス調整を含めたアプリバージョンアップを行うと発表した。

ざっくり言うとポケモンのレアな寝顔(★3)が見やすくなる緩和方向のバランス調整となり、これから始める人でも寝顔図鑑を埋めるのが少し楽になる。

その一方で、今後予定している機能として「EXモード(エキスパートモード)」を予告。チーム編成に縛りが加わる代わりに、より多くの報酬を獲得できるようになるという。挑戦するには「ワカクサ本島」の評価が「マスター18」に到達済みであることと、スリープポイントで交換可能な「EXチケット」が必要だという。実装は2025年7月末から8月上旬ごろの予定。

これに対しユーザーからは「まずチケット制が厳しい」「マスター18届くか…?」とプレイするハードルが高めに感じる意見が続出。育成の楽しみが増えるとしつつも「育成が追いつかない」「スリープポイントが足りないよ」と、現状のままではEXモードへ挑めるのは一部のユーザーに限られそうな印象だ。

とは言え、実装はもう少し先の話。まずは来週から始まる「デカ盛り!料理ウィーク」で育成を進めておこう。期間限定の「ミニブースト機能」が使えるほか、新たなポケモン「クチート」も登場する。

・メンテナンス&アップデートVer.2.9.0予告

https://www.pokemonsleep.net/news/323733393339303237323130353334393133/

・【キャンペーン】「デカ盛り!料理ウィーク vol.1」

https://www.pokemonsleep.net/news/323731383335313032393438383834343831/

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)

ジャンル:睡眠ゲーム

配信:ポケモン

開発:SELECT BUTTON

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2023年7月20日)

価格:基本プレイ無料(ゲーム内課金あり)

プレイ人数:1人

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Pokémon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。