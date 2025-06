ポケモンが配信するスマートフォン向けアプリ「Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)」にて、2025年6月23日~6月30日までキャンペーン「サマーフェスティバル2025」を開催すると告知された。

本キャンペーンでは、カビゴンにあげる料理が「カレー・シチュー」で固定となり、みず/ひこう/むしタイプのポケモンがピックアップされる。期間限定機能「アメウッウロボ」も使用可能になるとのこと。

新登場となる「カモネギ」は睡眠タイプ「ぐっすり」で出会え、「ワカクサ本島/シアンの砂浜/ゴールド旧発電所」で出現するという。

ユーザーからは「絶対ネギ持ってくるだろ」「食材とくいでネギ、タマゴとあとは肉かな?」「またクワッスの居場所が奪われるのか…」と、性能を予想する声が多く寄せられている。ビジュアルから「ネギ要員」となるのはほぼ満場一致のようだ。

また、6月19日には「カレー・シチュー」の新しい料理レシピが1種類追加されるとのことで、こちらにも期待だ。詳しくは公式ニュースを参照してほしい。

・「サマーフェスティバル2025」の詳細はこちら

https://www.pokemonsleep.net/news/323735303635353936393039393737363031/

・【新登場】カモネギ

https://www.pokemonsleep.net/news/323736383530373133353539303430303031/

