ポケモンが配信するスマートフォン向けアプリ「Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)」にて、「クレセリアVSダークライ」が終了した。イベントでは、伝説のポケモン「クレセリア」のほか、幻のポケモン「ダークライ」を仲間にできた。

ただし、ダークライはサブスキルや食材枠が未開放の状態で、今後本来の力を手に入れるイベントを実施予定とのこと。その際、今回仲間にできなかったプレイヤーもあらためてダークライをゲットできるチャンスがあるという。

また、2025年4月21日からは「ゆめのかけらGETウィーク」が開催。睡眠リサーチで手に入るゆめのかけらの獲得量が1.5倍になるとのこと。

さらに、期間中はミニアメブースト機能も解禁されるので、ゆめのかけらを集めてポケモンを集中的に育成するチャンスとなる。今週はアメの使用を控えておくのがオススメだ。詳しくは公式ニュースを参照してほしい。

・ダークライに関する今後のイベントのお知らせ

https://www.pokemonsleep.net/news/323536313935333430343630333539363831/

・【キャンペーン】「ゆめのかけらGETウィーク vol.1」

https://www.pokemonsleep.net/news/323536353032303933383537313631323137/

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)

ジャンル:睡眠ゲーム

配信:ポケモン

開発:SELECT BUTTON

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2023年7月20日)

価格:基本プレイ無料(ゲーム内課金あり)

プレイ人数:1人

