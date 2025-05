ポケモンは、スマートフォン向けアプリ「Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)」にて、2025年5月19日~26日までキャンペーン「ポケモンすくすくウィーク」を開催すると告知した。

本キャンペーンでは、睡眠EXPや睡眠リサーチ時のアメ獲得量が1.5倍になる。お気に入りのおてつだいポケモンを育成する大チャンスなので、アメを獲得したいポケモンが出現するフィールドへ行くと良いだろう。

また、5月末には新月をテーマにした「ニュームーンデー」イベントが予告されている。予告ビジュアルには新ポケモン「ヤミカラス」が映っているほか、幻のポケモン「ダークライ」の姿も。上記キャンペーンの後(5月26日)から開催と思われるので、しっかり備えておこう。

・「ポケモンすくすくウィーク vol.5」の詳細はこちら

https://www.pokemonsleep.net/news/323632303234383238323732323436373835/

・【イベント予告】ニュームーンデー

https://www.pokemonsleep.net/news/323630323035333137313839353333363937/

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)

ジャンル:睡眠ゲーム

配信:ポケモン

開発:SELECT BUTTON

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2023年7月20日)

価格:基本プレイ無料(ゲーム内課金あり)

プレイ人数:1人

