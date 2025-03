インティ・クリエイツは3月31日、Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)で発売中のデッキ構築型のローグライトカードバトルRPG『カルドアンシェル』について、2024年11月~2025年3月の間に行われる5ヶ月連続のアップデートキャンペーンの最後となる第五弾アップデート“Vre.1.5.0”を配信開始した。本アップデートは、無償で提供されている。

第五弾アップデートでは、新しい「エンドレスダンジョン」、複数の「エクストラダンジョン」、複数の「チャレンジバトル」、新システム「チュートリアルバトル」を追加するとともに、ダンジョンリザルト、ウィークリーダンジョンの調整を行っているという。

【アップデートキャンペーン期間】

2024年11月~2025年3月(計5回)

新しい「エンドレスダンジョン」の追加

「エンドレスダンジョン:スピード」を追加。「エンドレスダンジョン:スピード」は、50ターンが経過するまでに、どこまで進めるか挑戦するエンドレスダンジョン。

「エンドレスダンジョン:スピード」では、最初に仲間にするディーヴァを選択でき、仲間にできるディーヴァの数にも制限がない。強さと速さのバランスを取りながら、より多くのフロアをクリアすることを目指そう。

複数の「エクストラダンジョン」の追加

4つの新しいエクストラダンジョンを追加した。なお、エクストラダンジョンは、メインストーリーをクリアすることで解禁される。

複数の「チャレンジバトル」の追加

新しいチャレンジバトルを追加。チャレンジバトルは、メインストーリーをクリアすることで解禁される。追加されたチャレンジバトルでは、アナザーカードを使用した問題に挑戦することになる。

特定のアナザーカードを解禁することで、対応するチャレンジバトルに挑戦できるので、未解禁のチャレンジバトルがある場合は、ほかのチャレンジバトルをクリアしたり、デイリーダンジョンをプレイして解禁されたアナザーカードを増やそう。

また、追加されたチャレンジバトルをクリアすることで、新しいアナザーカードが解禁される。

新システム「チュートリアルバトル」の追加

新システム「チュートリアルバトル」を追加。チュートリアルバトルでは、チャレンジバトルと同様に、決められたカードとディーヴァを使って、各問題に設定された勝利条件の達成を目指す。

ゲームの序盤から遊ぶことができ、アタックムーブやリブートなどの新しいキーワード効果が増えたタイミングで各効果の基本となる使い方を覚えられる。

また、クリアすることで拠点でプレイヤーを強化するために必要なデコードトークンが入手可能だ。

そのほかのアップデート

デイリーダンジョン、ウィークリーダンジョンについて、以下の調整が行われた。デイリーダンジョン、ウィークリーダンジョン共通でバトルに勝利したとき、発生しているトラップイベントの数に応じて、ダンジョンリザルトでボーナススコアを得られるようになった。

発生しているトラップイベントの数が多いほど一度のバトルでもらえるボーナススコアも多くなるが、4つ以上発生している場合は、3つのときとボーナススコアは同じになる。

ウィークリーダンジョンで最初に仲間にするディーヴァを選択できるように。使い慣れたお気に入りのディーヴァを選択したり、週ごとに変わる追加ルールにあったディーヴァを選択するなど、好きな方法でディーヴァを選択しよう。

架空ゲーム『Deset Rings』のキャラ紹介映像を公開!

『カルドアンシェル』では、架空の各ゲーム作品内で再生される、主題歌、挿入歌、エンディングテーマなどに加え、実際に発売されているタイトルのディーヴァキャラクターたちが歌う楽曲がゲーム内に収録されている。

そんな楽曲の中から、ハイファンタジーオープンワールドRPG (※架空) 『Deset Rings』のヒロイン“ジーナ”(歌:粂ゆうなさん)が歌うエンディングテーマ (※架空) 「円環の足跡」にのせて、Deset Ringsのキャラクターを紹介するPVが公開された。

▼紹介映像はこちら

https://youtu.be/6_1B4H0luM4

■楽曲情報

Deset Rings エンディングテーマ (※架空)

「円環の足跡』

歌:ジーナ(粂ゆうなさん)

作詞:葉月ゆらさん

作曲:川上領さん

編曲:川上領さん、浦木裕太さん

【ゲーム情報】

タイトル:カルドアンシェル

ジャンル:RPG

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

※パッケージ版はNintendo Switch/PlayStation 5のみ

発売日:発売中(2024年10月24日)

価格:

パッケージ通常版:4950円

パッケージ限定版:1万890円

ダウンロード版:3480円

プレイ人数:1~2人

CERO:C(15才以上対象)

