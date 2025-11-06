インティ・クリエイツは11月6日、Nintendo Switch 2で発売予定の『カルドアンシェル Nintendo Switch 2 Edition』について、描き下ろし限定版BOXのデザインと詳細情報を公開した。

本作の発売日は、2026年1月29日予定。価格はパッケージの通常版が5940円、限定版が1万1990円、ダウンロード版が4480円だ。また、「Switch 2 アップグレードパス」が1000円となる。

限定版BOXのデザインは、「ネオンとナナクトの総力を集結した宿命の戦い」をオフィシャルイラストレーターの大津裕介氏が描いている。内包される3つの限定アイテムのデザインも確定したので、あわせてチェックしよう。

パッケージ限定版は数量限定商品となっているので、気になる人は早めに予約しておくのがオススメだ。

【限定特典物】

①『カルドアンシェル』フルカラー設定資料集

②『カルドアンシェル』サウンドトラックCD（3枚組）

③“アンシェ”アクリルキーホルダー

※同梱物のデザイン・仕様は予告なく変更されることがあります。

①『カルドアンシェル』フルカラー設定資料集

全100ページのフルカラー設定資料集には、カルドアンシェルに登場するすべての架空のゲームキャラのデザイン、および、イラストと、デザイナー大津裕介氏のコメントを収載している。

※Nintendo Switch 2 Editionの設定資料集には、「フロース」に関わるデザインも掲載されます。

②『カルドアンシェル』サウンドトラックCD（3枚組）

ゲーム中の全BGM、全ディーヴァの楽曲（全50曲）を収載した、3枚組CDサウンドトラック。

※Nintendo Switch版／PlayStation 5版と同じ内容です。

③“アンシェ”アクリルキーホルダー

Nintendo Switch 2 Editionの限定版用に、新たに描き下ろした“アンシェ”をプリントした、50×50mm内サイズの茄子カン付きアクリルキーホルダー。

■「インティ・クリエイツ情報局」最新回が配信決定！

IKKANさんと、田中健大さんのダブルMCで、水曜日の21時からインティ・クリエイツの関連タイトル情報、出展イベント情報を網羅する番組「インティ・クリエイツ情報局」。その第23回が、2025年11月12日21時より配信決定。

本放送では、『カルドアンシェル Nintendo Switch 2 Edition』の最新情報、イベント情報を紹介する予定なので、ぜひともチェックしよう。

【番組概要】

番組名：インティ・クリエイツ情報局 第23回

日時：2025年11月12日21時～

MC：IKKANさん（オフィス★怪人社）／田中健大さん（俳協）

配信URL：

YouTube Live：https://www.youtube.com/live/z2BTTPkcFYs

ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349106940

【ゲーム情報】

タイトル：カルドアンシェル

カルドアンシェル Nintendo Switch 2 Edition

ジャンル：RPG

販売：インティ・クリエイツ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）

※パッケージ版はSwitch 2／Switch／PS5のみ

発売日：

Switch／PS5／PS4／XSX|S／Xbox One／PC：発売中（2024年10月24日）

Switch 2：2026年1月29日予定

価格：

Switch／PS5パッケージ通常版：4950円

Switch／PS5パッケージ限定版：1万890円

Switch／PS5／PS4／XSX|S／Xbox One／PCダウンロード版：3480円

Switch 2パッケージ通常版：5940円

Switch 2パッケージ限定版：1万1990円

Switch 2ダウンロード版：4480円

Switch 2 アップグレードパス：1000円

プレイ人数：1～2人

CERO：C（15才以上対象）

© INTI CREATES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.