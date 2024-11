インティ・クリエイツは11月28日、300種以上のカードと50の歌を駆使して戦うデッキ構築型のローグライトカードバトルRPG『カルドアンシェル』について、5ヵ月連続アップデートキャンペーン第一弾“Ver.1.1.0”を配信した。なお、本アップデートは無償で提供される。

第一弾アップデートでは、4つの新しいエクストラダンジョンを追加。また、エクストラダンジョンSP2に登場する、新たなダンジョンボスを追加している。このエクストラダンジョンは、メインストーリーをクリアすることで挑戦可能だ。

追加されるエクストラダンジョンと、それぞれの特殊ルールは以下の通り。

【エクストラダンジョンとルール】

エクストラダンジョン4……特殊ルール:ターンドローの枚数を+3

エクストラダンジョン5……特殊ルール:バトル開始時、必ず宝箱が出現する

エクストラダンジョン6……特殊ルール:初期デッキのランダムなカードに強力なチートコードを付与。それをもう1回繰り返す

エクストラダンジョンSP2……特殊ルール:フロアが9つある

5ヵ月連続アップデートキャンペーンのロードマップを発表!

2024年11月~2025年3月に、計5回実施する 5ヵ月間連続の無償アップデートキャンペーンのロードマップを発表。長く遊べるコンテンツがどんどん拡張されるので、ローグライトガードバトルの深淵を垣間見るまで、じっくりとプレイしよう。

【ロードマップ】

●第一弾アップデート(2024年11月28日)

・エクストラダンジョンの追加

●第二弾アップデート(2024年12月下旬)

・新システム「アナザーカード」の追加

・新システム「チャレンジバトル」の追加

●第三弾アップデート(2025年1月下旬)

・新機能「MODデータベース(ゲーム/キャラクター設定)」の追加

・複数のエクストラダンジョンの追加

●第四弾アップデート(2025年2月下旬)

・新システム「エンドレスダンジョン」の追加

●第五弾アップデート(2025年3月下旬)

・????(後日発表)

架空ゲーム『キズナコネクト2』のキャラ紹介映像を公開!

本作に登場する架空のゲーム『キズナコネクト2』のキャラクターを紹介するPVが公開された。こちらもチェックしよう。

▼紹介映像

https://youtu.be/jhKsyBwcu6M

■楽曲情報

キズナコネクト2 挿入歌(※架空)

「キミのAnswer」

歌:エルフレン(森なな子さん)

作詞:葉月ゆらさん

作曲:山田一法さん

編曲:ヨナオケイシさん

「インティ・クリエイツ情報局 第14回」が2024年12月4日に配信決定!

IKKANさんと田中健大さんのダブルMCで、隔週水曜日の21時から、インティ・クリエイツの関連タイトル情報、出展イベント情報を網羅する番組「インティ・クリエイツ情報局」の第14回が配信決定。配信日は、2024年12月4日21時より。

本放送では、『カルドアンシェル』のゲーム内ゲーム、10m以上の人型宇宙船ロボットのヒロインたちと、人間の高校生、立端存人との恋を描いたSF恋愛アドベンチャーゲーム『屋根より高い君が好き』のヒロイン“ユラ”役を演じる、大原わかなさんをゲストに迎え、『カルドアンシェル』の最新情報、イベント情報を紹介予定だ。

【番組概要】

番組名:インティ・クリエイツ情報局 第14回

日時:2024年12月4日21時~

MC:IKKANさん(オフィス★怪人社)/田中健大さん(俳協)

ゲスト:大原わかなさん(S)

配信URL:

YouTube Live:https://www.youtube.com/live/5BNGN_ObLtk

ニコニコ生放送:https://live.nicovideo.jp/watch/lv346397072

【ゲーム情報】

タイトル:カルドアンシェル

ジャンル:RPG

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

※パッケージ版はNintendo Switch/PlayStation 5のみ

発売日:発売中(2024年10月24日)

価格:

パッケージ通常版:4950円

パッケージ限定版:1万890円

ダウンロード版:3480円

プレイ人数:1~2人

CERO:C(15才以上対象)

© INTI CREATES CO., LTD. 2024 ALL RIGHTS RESERVED.