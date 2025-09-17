「Tokyo Game Show 2025」で早くも試遊できる！
ぶっ壊れ爽快ローグライトカードバトルRPG『カルドアンシェル』がSwitch 2で2026年1月29日に発売決定！
2025年09月17日 19時00分更新
インティ・クリエイツは9月17日、和製ローグライトカードRPG『カルドアンシェル『のNintendo Switch 2 Editionを発売すると発表。発売日は2026年1月29日、価格はパッケージ通常版が5940円、パッケージ限定版が1万1990円、ダウンロード版が4480円だ。
また同日には、Nintendo Switch版をNintendo Switch 2 Editionにアップグレードできる「アップグレードパス」も1000円で配信予定だ。
本作は、300種以上のカードと50曲の歌を駆使して戦う、デッキ構築型のローグライトカードバトルRPG。カードバトルだけでなく、ネオンが事件の真相に迫るストーリー展開にも力を入れて開発した意欲作だ。
加えて、「Nintendo Switch 2 Edition」は連続5ヶ月のアップデートを反映した完全版仕様であり、同社のほかのゲームタイトルに登場するキャラクターがさらに追加されるDLCも予定しているという。
▼Nintendo Switch 2 Edition 紹介映像
パッケージ版特典
パッケージ版（通常版／限定版）には、パッケージ版特典として複数の追加コンテンツが含まれたDLC、『エキスパンションパス』（予価1000円）がインストールされている。
DLC【カルドアンシェル エキスパンションパス】
◆エキスパンションパス購入特典
・ワイルドカードに使用できるエキスパンションパス限定の追加カード「見せてやる！ 七色の輝きを！」
◆追加コンテンツ第1弾
・新規シナリオを含む追加ダンジョン『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』
・『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』の追加カード
・『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』の追加ディーヴァ
・『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』の追加ランダムイベント
◆追加コンテンツ第2弾
・内容未定
※購入特典、および追加コンテンツをプレイするには、本編を一定以上進めている必要があります。
※追加コンテンツがプレイ可能になるのは、該当のDLCの発売後になります。
パッケージ版予約特典
通常版、限定版のどちらを予約しても、公式イラストレーター大津裕介氏による描き下ろしのA4クリアファイルをプレゼント。今すぐ予約しよう。
パッケージ限定版同梱物
3つのアイテムが収納された、公式イラストレーター大津裕介氏が描き下ろした限定版BOXとなる。 ※限定版BOX描き下ろしイラストは、後日に発表予定です。
※画像は制作中のイメージです。同梱物のデザイン・仕様は予告なく変更されることがあります。
①『カルドアンシェル』フルカラー設定資料集
カルドアンシェルに登場する、すべての架空のゲームキャラのデザインを収載した、フルカラー設定資料集。
②『カルドアンシェル』サウンドトラックCD（3枚組）
ゲーム中の全BGMを収載した、3枚組CDサウンドトラック。
※Nintendo Switch版、PlayStation 5版と同じ内容です。
③“アンシェ”描き下ろしアクリルキーホルダー
可愛いヒロイン“アンシェ”がプリントされた、50×50mm内サイズの茄子カン付きアクリルキーホルダー。
