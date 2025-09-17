インティ・クリエイツは9月17日、和製ローグライトカードRPG『カルドアンシェル『のNintendo Switch 2 Editionを発売すると発表。発売日は2026年1月29日、価格はパッケージ通常版が5940円、パッケージ限定版が1万1990円、ダウンロード版が4480円だ。

また同日には、Nintendo Switch版をNintendo Switch 2 Editionにアップグレードできる「アップグレードパス」も1000円で配信予定だ。

本作は、300種以上のカードと50曲の歌を駆使して戦う、デッキ構築型のローグライトカードバトルRPG。カードバトルだけでなく、ネオンが事件の真相に迫るストーリー展開にも力を入れて開発した意欲作だ。

加えて、「Nintendo Switch 2 Edition」は連続5ヶ月のアップデートを反映した完全版仕様であり、同社のほかのゲームタイトルに登場するキャラクターがさらに追加されるDLCも予定しているという。

▼Nintendo Switch 2 Edition 紹介映像

https://youtu.be/vSiPWpWfzRU

パッケージ版特典

パッケージ版（通常版／限定版）には、パッケージ版特典として複数の追加コンテンツが含まれたDLC、『エキスパンションパス』（予価1000円）がインストールされている。

DLC【カルドアンシェル エキスパンションパス】

◆エキスパンションパス購入特典

・ワイルドカードに使用できるエキスパンションパス限定の追加カード「見せてやる！ 七色の輝きを！」

◆追加コンテンツ第1弾

・新規シナリオを含む追加ダンジョン『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』

・『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』の追加カード

・『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』の追加ディーヴァ

・『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』の追加ランダムイベント

◆追加コンテンツ第2弾

・内容未定

※購入特典、および追加コンテンツをプレイするには、本編を一定以上進めている必要があります。

※追加コンテンツがプレイ可能になるのは、該当のDLCの発売後になります。

パッケージ版予約特典

通常版、限定版のどちらを予約しても、公式イラストレーター大津裕介氏による描き下ろしのA4クリアファイルをプレゼント。今すぐ予約しよう。

パッケージ限定版同梱物

3つのアイテムが収納された、公式イラストレーター大津裕介氏が描き下ろした限定版BOXとなる。 ※限定版BOX描き下ろしイラストは、後日に発表予定です。

※画像は制作中のイメージです。同梱物のデザイン・仕様は予告なく変更されることがあります。

①『カルドアンシェル』フルカラー設定資料集

カルドアンシェルに登場する、すべての架空のゲームキャラのデザインを収載した、フルカラー設定資料集。

②『カルドアンシェル』サウンドトラックCD（3枚組）

ゲーム中の全BGMを収載した、3枚組CDサウンドトラック。

※Nintendo Switch版、PlayStation 5版と同じ内容です。

③“アンシェ”描き下ろしアクリルキーホルダー

可愛いヒロイン“アンシェ”がプリントされた、50×50mm内サイズの茄子カン付きアクリルキーホルダー。