インティ・クリエイツは1月30日、Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)で発売中のぶっ壊れ爽快カードバトルRPG『カルドアンシェル』について、2024年11月~2025年3月の間に行われる5ヵ月連続のアップデートキャンペーンの第三弾アップデート“Vre.1.3.0”の配信を開始した。

本アップデートは無償で提供され、誰でも新要素を楽しめるのがポイント。以下では、アップデート内容を紹介しよう。

新機能「MODデータベース(ゲーム・キャラクター設定)」の追加

新機能「MODデータベース」を追加。MODデータベースでは、カルドアンシェルに登場する各ゲーム・各キャラクターの設定を閲覧できる。

MODデータベースは、各カードのカード詳細から閲覧できるほか、バトル中の敵や、マップ画面からも閲覧可能だ。

複数のエクストラダンジョンの追加

4つの新しいエクストラダンジョンを追加された。エクストラダンジョンは、メインストーリーをクリアすることで解禁される。

追加されるエクストラダンジョンと、それぞれの特殊ルールは以下のとおり。また、エクストラダンジョンSP3に登場する、新たなダンジョンボスを追加されている。

・エクストラダンジョン7……特殊ルール:ターン開始時、水晶の導を生成。そのコストは0。

・エクストラダンジョン8……特殊ルール:1コスト以下のカードはダメージ増加とブレイク増加の効果が2倍。

・エクストラダンジョン9……特殊ルール:すべてのカードはリブートを得る。(フリーズを除く)

・エクストラダンジョンSP3……特殊ルール:フロアに残っているリーダーの数だけ、ボスと強敵が強化される。

新しいアナザーカードの追加

新しいアナザーカードを追加。今回追加された分のアナザーカードは、メインストーリーをクリア後に、デイリーダンジョンをプレイすることで1日1種類、解禁される。

また、今回追加されたアナザーカードの中には、ディーヴァカードも存在するので要チェックだ。

架空ゲーム『白千鳥』のキャラ紹介映像を公開!

本作に登場する架空のゲーム作品の中から、鬼の住まう洋館を舞台にしたホラーアドベンチャー (※架空) 『白千鳥』のヒロイン“戸松詩歩”(歌:徳永ひかるさん)が歌うエンディングテーマ (※架空) 「それから、また」にのせて、白千鳥のキャラクターを紹介するPVを公開中。こちらもチェックしよう。

▼紹介映像はこちら

https://youtu.be/N8o4ESjiQ2Y

■楽曲情報

白千鳥 エンディングテーマ (※架空)

「それから、また」

歌:戸松詩歩(徳永ひかるさん)

作詞:葉月ゆらさん

作曲:佐藤巧さん

編曲:栗原務さん

【ゲーム情報】

タイトル:カルドアンシェル

ジャンル:RPG

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

※パッケージ版はNintendo Switch/PlayStation 5のみ

発売日:発売中(2024年10月24日)

価格:

パッケージ通常版:4950円

パッケージ限定版:1万890円

ダウンロード版:3480円

プレイ人数:1~2人

CERO:C(15才以上対象)

© INTI CREATES CO., LTD. 2024 ALL RIGHTS RESERVED.