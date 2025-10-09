インティ・クリエイツは10月9日、各務原市民公園（岐阜県各務ヶ原市）にて開催する「第8回ぜんため（全国エンタメまつり）」に『カルドアンシェルNntendo Switch 2 Edition』をプレイアブル出展すると発表。第8回ぜんための開催日は、2025年10月18日と10月19日の2日間となる。

ゲームの発売日は、2026年1月29日予定。価格はパッケージ版の通常版が5940円、限定版が1万1990円、ダウンロード版が4480円となる。また、SwitchからSwitch 2へのアップグレードパスが1000円だ。

【イベント概要】

会場：各務原市民公園

https://www.city.kakamigahara.lg.jp/kankobunka/kankou/1002755.html

日時：2025年10月18日 10時～17時

2025年10月19日 10時～15時30分

料金：無料

▼来場方法は、ぜんための公式サイトをチェック！

https://zentame.com/

『カルドアンシェルNintendo Switch 2 Edition』のプレイアブル出展内容

『カルドアンシェルNintendo Switch 2 Edition』はSwitch版からフレームレートが向上し、より快適で滑らかになったことに加え、4K解像度に対応してグラフィックが向上している。そんな本作を全世界で最も早く体験できるチャンス！

展示される体験版は、ニンテンドーeショップ、Steamストアで配信中の体験版とは異なり、チュートリアル専用ダンジョンを含む、4つのダンジョンをNintendo Switch 2で遊べる。遊んだ人には、直径57mmの特製缶バッジ2種の中から希望の1種をプレゼント。

第8回ぜんため特別公開生配信を実施決定！

「第8回ぜんため」の一日目、2025年10月18日の12時～13時には、「インティ・クリエイツ情報局」のMCである田中健大さんと吉岡Dによるトークショウも公演。近くに住んでいる人は、ぜひ会場に訪れてみよう。

インティ・クリエイツ情報局は、インティ・クリエイツの関連タイトル情報、出展イベント情報を網羅する番組。今回の特別公開生配信では、MCの田中健大さんとカルドアンシェルのディレクターである吉岡一氏が『カルドアンシェル Nintendo Switch 2 Edition』の実機プレイを交えて、詳細な作品の特徴や最新情報などを紹介する。

【番組概要】

番組名：インティ・クリエイツ情報局『カルドアンシェルNintendo Switch 2 Edition』ぜんため公開生配信

日時：2025年10月18日12時～

MC：田中健大さん（俳協）

出演：吉岡一氏（インティ・クリエイツ）

配信：https://youtube.com/live/5vWVcfxaZ4o

【ゲーム情報】

タイトル：カルドアンシェル

カルドアンシェル Nintendo Switch 2 Edition

ジャンル：RPG

販売：インティ・クリエイツ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）

※パッケージ版はSwitch 2／Switch／PS5のみ

発売日：

Switch／PS5／PS4／XSX|S／Xbox One／PC：発売中（2024年10月24日）

Switch 2：2026年1月29日予定

価格：

Switch／PS5パッケージ通常版：4950円

Switch／PS5パッケージ限定版：1万890円

Switch／PS5／PS4／XSX|S／Xbox One／PCダウンロード版：3480円

Switch 2パッケージ通常版：5940円

Switch 2パッケージ限定版：1万1990円

Switch 2ダウンロード版：4480円

Switch 2 アップグレードパス：1000円

プレイ人数：1～2人

CERO：C（15才以上対象）

© INTI CREATES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.