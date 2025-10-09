「インティ・クリエイツ情報局」の第8回ぜんため特別公開生配信も実施！
Switch 2版『カルドアンシェル』を「第8回ぜんため」で遊ぼう！特製缶バッジももらえる
2025年10月09日 13時50分更新
インティ・クリエイツは10月9日、各務原市民公園（岐阜県各務ヶ原市）にて開催する「第8回ぜんため（全国エンタメまつり）」に『カルドアンシェルNntendo Switch 2 Edition』をプレイアブル出展すると発表。第8回ぜんための開催日は、2025年10月18日と10月19日の2日間となる。
ゲームの発売日は、2026年1月29日予定。価格はパッケージ版の通常版が5940円、限定版が1万1990円、ダウンロード版が4480円となる。また、SwitchからSwitch 2へのアップグレードパスが1000円だ。
【イベント概要】
会場：各務原市民公園
https://www.city.kakamigahara.lg.jp/kankobunka/kankou/1002755.html
日時：2025年10月18日 10時～17時
2025年10月19日 10時～15時30分
料金：無料
▼来場方法は、ぜんための公式サイトをチェック！
『カルドアンシェルNintendo Switch 2 Edition』のプレイアブル出展内容
『カルドアンシェルNintendo Switch 2 Edition』はSwitch版からフレームレートが向上し、より快適で滑らかになったことに加え、4K解像度に対応してグラフィックが向上している。そんな本作を全世界で最も早く体験できるチャンス！
展示される体験版は、ニンテンドーeショップ、Steamストアで配信中の体験版とは異なり、チュートリアル専用ダンジョンを含む、4つのダンジョンをNintendo Switch 2で遊べる。遊んだ人には、直径57mmの特製缶バッジ2種の中から希望の1種をプレゼント。
第8回ぜんため特別公開生配信を実施決定！
「第8回ぜんため」の一日目、2025年10月18日の12時～13時には、「インティ・クリエイツ情報局」のMCである田中健大さんと吉岡Dによるトークショウも公演。近くに住んでいる人は、ぜひ会場に訪れてみよう。
インティ・クリエイツ情報局は、インティ・クリエイツの関連タイトル情報、出展イベント情報を網羅する番組。今回の特別公開生配信では、MCの田中健大さんとカルドアンシェルのディレクターである吉岡一氏が『カルドアンシェル Nintendo Switch 2 Edition』の実機プレイを交えて、詳細な作品の特徴や最新情報などを紹介する。
【番組概要】
番組名：インティ・クリエイツ情報局『カルドアンシェルNintendo Switch 2 Edition』ぜんため公開生配信
日時：2025年10月18日12時～
MC：田中健大さん（俳協）
出演：吉岡一氏（インティ・クリエイツ）
配信：https://youtube.com/live/5vWVcfxaZ4o
【ゲーム情報】
タイトル：カルドアンシェル
カルドアンシェル Nintendo Switch 2 Edition
ジャンル：RPG
販売：インティ・クリエイツ
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）
※パッケージ版はSwitch 2／Switch／PS5のみ
発売日：
Switch／PS5／PS4／XSX|S／Xbox One／PC：発売中（2024年10月24日）
Switch 2：2026年1月29日予定
価格：
Switch／PS5パッケージ通常版：4950円
Switch／PS5パッケージ限定版：1万890円
Switch／PS5／PS4／XSX|S／Xbox One／PCダウンロード版：3480円
Switch 2パッケージ通常版：5940円
Switch 2パッケージ限定版：1万1990円
Switch 2ダウンロード版：4480円
Switch 2 アップグレードパス：1000円
プレイ人数：1～2人
CERO：C（15才以上対象）
© INTI CREATES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
