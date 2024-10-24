インティ・クリエイツは10月24日、300種以上のカードと50の歌を駆使して戦うデッキ構築型のローグライトカードバトルRPG『カルドアンシェル』を発売した。対応プラットフォームは、Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）。価格は、パッケージ通常版が4950円、パッケージ限定版が1万890円、ダウンロード版が3480円だ。
以下では、ゲームのシステムも含め、本作の新着情報をお届けしよう。
発売記念イラストを無料配布！
本作の発売を記念して、公式イラストレーターである大津裕介氏が描き下ろした、ネオンとアンシェの仲睦まじいイラストの壁紙をプレゼント。ぜひゲットしよう。
▼壁紙の配信ページはこちら！
https://card-en-ciel.com/jp/special/special07.html
ダウンロード版の発売記念セールを開催中！
Nintendo Switch／Xbox／PC（Steam）のダウンロード版は、10％オフの発売記念セールを開催中。お得なこの機会に、購入してみてはいかがだろうか。なお、セール期間はストアによって異なるので、下記をチェックしてほしい。
●Nintendo Switch版
セール期間：2024年10月24日～11月6日
ストアページ：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000068812
●Xbox One／Xbox Series X|S版
セール期間：2024年10月24日～10月30日
ストアページ：https://www.xbox.com/ja-jp/games/store/card-en-ciel/9p8swmksd31z
●PC（Steam）版
セール期間：2024年10月24日～11月6日
ストアページ：https://store.steampowered.com/app/2730540/_/
Nintendo SwitchとSteamでは、引き続き体験版を配信中。本作がどんなゲームか知りたい人は、まずはお試しで体験版を遊んでみてはいかがだろうか。
ASCII.jpの最新情報を購読しよう