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ダウンロード版のローンチセールを実施！

完全新作RPG『カルドアンシェル』が本日発売！発売記念壁紙を無料配布中

2024年10月24日 14時40分更新

文● ミヤザキ／ASCII

完全新作RPG『カルドアンシェル』が本日発売！発売記念壁紙を無料配布中

発売記念イラスト

　インティ・クリエイツは10月24日、300種以上のカードと50の歌を駆使して戦うデッキ構築型のローグライトカードバトルRPG『カルドアンシェル』を発売した。対応プラットフォームは、Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）。価格は、パッケージ通常版が4950円、パッケージ限定版が1万890円、ダウンロード版が3480円だ。

　以下では、ゲームのシステムも含め、本作の新着情報をお届けしよう。

発売記念イラストを無料配布！

　本作の発売を記念して、公式イラストレーターである大津裕介氏が描き下ろした、ネオンとアンシェの仲睦まじいイラストの壁紙をプレゼント。ぜひゲットしよう。

▼壁紙の配信ページはこちら！

https://card-en-ciel.com/jp/special/special07.html

ダウンロード版の発売記念セールを開催中！

　Nintendo Switch／Xbox／PC（Steam）のダウンロード版は、10％オフの発売記念セールを開催中。お得なこの機会に、購入してみてはいかがだろうか。なお、セール期間はストアによって異なるので、下記をチェックしてほしい。

●Nintendo Switch版
セール期間：2024年10月24日～11月6日
ストアページ：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000068812
●Xbox One／Xbox Series X|S版
セール期間：2024年10月24日～10月30日
ストアページ：https://www.xbox.com/ja-jp/games/store/card-en-ciel/9p8swmksd31z
●PC（Steam）版
セール期間：2024年10月24日～11月6日
　 ストアページ：https://store.steampowered.com/app/2730540/_/

　Nintendo SwitchとSteamでは、引き続き体験版を配信中。本作がどんなゲームか知りたい人は、まずはお試しで体験版を遊んでみてはいかがだろうか。

完全新作RPG『カルドアンシェル』が本日発売！発売記念壁紙を無料配布中

※Nintendo Switchの製品版で体験版のセーブデータを引き継ぐ場合は、製品版をVer.1.0.2以上にアップデートしてからプレイを開始することで、体験版のセーブデータを引き継げる。

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