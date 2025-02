Behaviour Interactiveは2月6日、PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games/Windows)向け非対称対戦型マルチプレイヤーホラーゲーム『Dead by Daylight』(デッド・バイ・デイライト)において、第三弾となる「2対8モード」を期間限定で実装すると発表。実装期間は、2025年2月11日から2月25日まで。

今回の「2対8モード」は大人気シリーズ「バイオハザード」とのコラボレーションで、シリーズを象徴する2つのキャラクターでタッグを組める可能性があるだけでなく、新たなゲームプレイを楽しめる仕様となっている。

また、「Raccoon City Police Department」(ラクーンシティ警察署)が、本モード専用のマップとして新たに登場し、スリリングで緊張感あふれる体験をプレイヤーは味わえる。

過去に大きな反響を呼んだ「2対8モード」で『バイオハザード』とコラボレーション

2024年の初登場以来、『Dead by Daylight』における「2対8モード」は従来とは異なる角度から体験できる新たなゲームモードとして、大きな反響を得てきた。

今回、カオスに満ちたこのモードに大人気コンテンツである「バイオハザード」の要素が加わり、ネメシスとウェスカーが『Dead by Daylight』のオリジナルキラーであるリージョンとともに参戦する。

『Dead by Daylight』ではこれまでに「バイオハザード」から2人のキラーと4人のサバイバーが登場しており、さらに複数のレジェンダリースキンによってシリーズを象徴するキャラクターをプレイすることが可能となっている。

これにより、「2対8モード」第三弾ではすべてのプレイヤー枠が「バイオハザード」のキャラクターで埋まる可能性があるだけでなく、本コラボレーションにふさわしいマップとして「ラクーンシティ警察署」が選択肢に加わるため、心ゆくまで「バイオハザード」の世界観にどっぷりと浸かることが可能だ。

さらに、プレイヤーに最高のゲーム体験を提供できるよう、「2対8モード」第三弾の実施期間中は、本ゲームモード内限定ですべての「バイオハザード」キャラクターを無料でプレイできるという。この特別な機会を通じて、「バイオハザード」シリーズの象徴的なキャラクターたちと触れあい、対戦を楽しもう。

特別なゲームプレイ要素が追加され、カオスなマッチを盛り上げる!

「2対8モード」第三弾で「バイオハザード」がフィーチャーされるにあたり、この度新たなゲームプレイ要素が追加される。

通常、ネメシスはT-ウイルスを、ウェスカーはウロボロスを利用して逃げ回るサバイバーを感染させ、弱体化させる能力を駆使してくる。

「2対8モード」第三弾では、ネメシスとウェスカーの両方がキラーに選ばれマッチに出現した場合、両方の感染を治療できる特別なツールとして解毒剤がサプライケースから入手可能に。

さらに、1996年に発売された初代『バイオハザード』から続くシリーズの象徴的なアイテム「Herbs」(ハーブ)が、「2対8モード」第三弾に新たな要素として登場。

マッチ開始時、2種類のハーブがマップ上にランダムに配置され、「グリーンハーブ」(Green Herbs)はサバイバーの健康状態を1段階回復し、「イエローハーブ」(Yellow Herbs)は檻に送られた回数を1つ減らすことができる。

一方、キラーは見つけたハーブを完全に破壊することが可能で、破壊するたびに一時的な速度上昇のボーナスを獲得可能。

この新しい要素により、サバイバーとキラーの間で戦略的な駆け引きが増すことになるだろう。

また、マッチにおける待ち時間短縮を目的として、「2対8モード」第三弾ではすべてのロビーに2体のサバイバーボットが追加される。これにより、プレイヤーはよりスムーズにゲームを開始できるようになった。

大人気シリーズ「バイオハザード」のコーディネイトも新たに追加!

これまで『Dead by Daylight』に登場したコラボレーションの中でも、「バイオハザード」は大きな注目を集めてきた。2つのコラボレーションチャプターを通じ、30年近い歴史を誇る「バイオハザード」を象徴するキャラクターとコーディネイトが霧の森に登場している。

この度新たに6つのコーディネイトが追加され、それには1999年に『バイオハザード3』でネメシスが初登場した際の姿を再現した「ネメシスオリジンコーディネイト」や、ウェスカーの『バイオハザード RE:4』における姿を元にした「ニュードーンコーディネイト」が含まれる。

また、サバイバー側にはジル・バレンタイン、レオン・S・ケネディ、エイダ・ウォン、レベッカ・チェンバース用に新たなコーディネイトも登場する。

【ゲーム情報】

タイトル:Dead by Daylight

ジャンル:ホラー・アクション

配信:Behaviour Interactive

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games/Windows)

配信日:配信中

価格:

PlayStation 5/PlayStation 4版:3080円

Nintendo Switch版:4600円

Xbox Series X|S/Xbox One:3056円

PC(Steam/Epic Games/Windows):1980円

CERO:Z(18才以上対象)

© 2015-2025 BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.