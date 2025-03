Behaviour Interactiveは3月12日、PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games/Windows)で発売中の非対称対戦型マルチプレイヤーホラーゲーム『Dead by Daylight』(デッド・バイ・デイライト)について、TVアニメシリーズ「東京喰種トーキョーグール」とのコラボレーションが実現したことを発表。

コラボレーションチャプター「Dead by Daylight|東京喰種トーキョーグール」のPTB(パブリックテストビルド)は、本日午前0時よりSteamにて期間限定でスタートしている。本コラボチャプターは2025年4月3日にリリース予定だ。

「東京喰種トーキョーグール」のダークファンタジーが霧の森に

「東京喰種トーキョーグール」は、ダークで奥深い物語にショッキングなシーンを盛り込みながら、主人公である金木 研の葛藤を描くことで多くのファンを魅了してきた。そこには『Dead by Daylight』でおなじみの恐怖だけではなく、これまで霧の森にはなかった新鮮な恐ろしさが存在している。

今回のコラボレーションでは、葛藤に苦しむ金木の根源的な衝動を増幅させることで、原作の恐ろしい世界観に迫っている。

「東京喰種トーキョーグール」ファンは、金木が新たなキラー「The Ghoul(喰種)」として登場することを意外に思うかもしれない。原作では、瀕死の事故にあった金木が喰種から臓器移植を受けたことで、人間と喰種のハイブリッド「半喰種」になってしまう。その結果、彼は人間の肉を喰べて生き延びることを余儀なくされた一方、人間らしさを保つために必死に抗い戦い続けている。

その後、金木はジェイソンと呼ばれる喰種から残虐な拷問を受け、辛うじて生き延びつつも彼の精神はすでに限界に達していた。今回のコラボレーションチャプターでは、その拷問から生還した金木を黒い霧が包み込み、エンティティによって儀式の中に解き放たれる。

『Dead by Daylight』での金木は、冷酷な残忍さと底なしの飢えに駆り立てられ、内に秘めた喰種の本質に身を任せる。本コラボレーションチャプターでは、金木をより魅力的なキラーとして登場させ、彼のパワーが持つ恐ろしい性質を前面に押し出しているという。

赫子(かぐね)の恐怖

本コラボレーションチャプターでは、「The Ghoul’s Kagune Tentacles(赫子の触手)」がキラーであるThe Ghoul(喰種)の究極の武器となって逃げ惑うものを恐怖で震え上がらせる。その特殊能力により、背中から飛び出す触手を使ってマップ上を素早く移動することが可能。

さらに、攻撃を成功させると「Enraged Mode(狂化モード)」が発動し、喰種の強さ、凶暴性、そして素早さが飛躍的に増し、サバイバーにさらなる恐怖をもたらす。

また、プレッシャーを与えることを目的とした固有パークを併用することで、サバイバーは常に警戒が必要な状況を強いられ、自分が次の餌食にならないよう息をつく暇もなく追い詰められる。

不運にも喰種のメメントモリの犠牲になった場合、人の肉を喰らう彼の本質を目の当たりにすることになるだろう……。

ゲームを盛り上げる数々のコーディネイトが登場!

2025年4月3日に発売される「東京喰種コレクション」では、TVアニメ「東京喰種トーキョーグール」の象徴的なキャラクターや衣装が登場し、本コラボレーションをさらに盛り上げる。

金木用に「神代利世」のレジェンダリーコーディネイトが登場し、プレイヤーは美しくもパワフルな喰種となり、ゲームを楽しめる。金木が事故に遭った際に移植された臓器は、まさに彼女のものだった。

また、以下の4つのベリーレアコーディネイトも登場する。

●木村結衣の「ラビットのコスチューム」コーディネイト

●レナート・リーラの「ヒデのコスチューム」コーディネイト

●ネア・カールソンの「エトのコスチューム」コーディネイト

●金木の「覚醒した喰種」コーディネイト

さらに、「東京喰種コレクション」では印象的なマスクも登場し、プレイヤーはアンノウン、ジョナ・バスケス、ジェイク・パーク、デイビッド・キング用にデザインされた4つのベリーレアマスクを身に着け、内に秘めた喰種の力を解き放つことができる。

【ゲーム情報】

タイトル:Dead by Daylight

ジャンル:ホラー・アクション

配信:Behaviour Interactive

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games/Windows)

配信日:配信中

価格:

PlayStation 5/PlayStation 4版:3080円

Nintendo Switch版:4600円

Xbox Series X|S/Xbox One:3056円

PC(Steam/Epic Games/Windows):1980円

CERO:Z(18才以上対象)

© 2015-2025 BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.