Behaviour Interactiveは1月29日、PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games/Windows)向け非対称対戦型マルチプレイヤーホラーゲーム『Dead by Daylight』(デッド・バイ・デイライト)にて、「学術書22:ANGUISH(苦悶)」を配信した。

今回の学術書では、新年の幕開けとともに新たな恐怖の物語がプレイヤーを待ち受け、物語を盛り上げる多彩な衣装も登場。さらに「アイアン・メイデンコレクション」や「霧のアーティストコレクション」には待望の新作が追加される。

オフィシャルトレイラー

奥底に沈む記憶にアクセスし、苦悶する魂を垣間見る

幾度となく胸に突き刺さるフックから凶悪なメメントモリまで、『Dead by Daylight』の霧の森では計り知れない肉体的な負担がある。一方で、永遠に続く苦痛と絶望が精神に与えるダメージほど酷くはないとも言えるだろう。「学術書22:苦悶」では、その名の通り苦痛をテーマにブライトとジェーン・ロメロの新たな記憶を辿る。

ブライトは、現世とエンティティの領域が重なりあう「ブリード」の性質をより深く理解するための実験を行う。ジェーンは霧の中に姿を消した人々の家族にインタビューを行い、いかにエンティティの影響がその領域の外側にまでおよんでいるかを明らかにしていく。

リフトに足を踏み入れる者には、特別な報酬が用意されており、チャレンジを完了してリフトを進めることで、ジェーン・ロメロとハントレスのウルトラレアコーディネイトが獲得できるほか、デビッド・キング、レナート・リーラ、タリータ・リーラ、ブライト、ナイトの終わりなき苦しみを体現するコーディネイトの数々を手に入れられる。

今や“ファッション”はゲームに欠かせない要素! 『Dead by Daylight』のコミュニティアーティストが手掛けたコーディネイトも登場

2025年1月28日には、「旧正月コレクション」が再登場し、赤と金を基調とした鮮やかなコーディネイトがスカルマーチャント用に登場。さらに、2月4日には、『Dead by Daylight』のコミュニティアーティストであるDuckieGrumpy氏による2つの新たなコーディネイトが「霧のアーティストコレクション」に追加される。

今回のセーブル・ウォードとアンノウン用のコーディネイトは、おとぎ話をテーマにデザインされ、まるで絵本の中から飛び出してきたかのような幻想的な仕上がりとなっている。

DuckieGrumpy氏コメント 「デザインはおとぎ話の赤ずきんちゃんと悪いオオカミからヒントを得ました。セーブルとアンノウンがリリースされたときにすぐこのアイデアが浮かんだのです。長年プレイしてきた大好きなゲームに自分の作品が採用され、本当に嬉しく思っています!」

さらに、キャラクターの人生における重要な出来事を描いた「過ぎ去りし日コレクション」へ2月18日にジェイク・パーク、ツインズ、デススリンガー用の新たなコーディネイトが追加される。

また、2月25日にはセーブル・ウォードとトーリー・ケイン用に「アイアン・メイデンコレクション」のTシャツが登場する。

【ゲーム情報】

タイトル:Dead by Daylight

ジャンル:ホラー・アクション

配信:Behaviour Interactive

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games/Windows)

配信日:配信中

価格:

PlayStation 5/PlayStation 4版:3080円

Nintendo Switch版:4600円

Xbox Series X|S/Xbox One:3056円

PC(Steam/Epic Games/Windows):1980円

CERO:Z(18才以上対象)

© 2015-2024 BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.

© Konami Digital Entertainment

© 2024 20th Century Studios