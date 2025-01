Behaviour Interactiveは1月8日、PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games/Windows)で配信中の非対称対戦型マルチプレイヤーホラーゲーム『Dead by Daylight』(デッド・バイ・デイライト)について、ホラー漫画家の伊藤潤二先生が手掛ける「伊藤潤二コレクション」を発売したと発表。価格などはゲーム内で確認してほしい。

伊藤先生は、約40年に渡って独特のスタイルと唯一無二の作品を創り出し、世界中のファンを魅了してきた。今回のコレクションでは『Dead by Daylight』のキャラクターたちに、先生の作品を題材としたコーディネイトを加えることで、伊藤潤二作品のファンのみならず、彼の作品に初めて触れる『Dead by Daylight』ファンにも楽しめる格好の機会となるだろう。

伊藤潤二先生と『Dead by Daylight』によって、至極のホラーコラボレーションが実現!

伊藤潤二先生は1987年以来、不気味な物語と陰惨な画風で見るものを恐怖に陥れ、ホラー漫画界で最も影響力のある作家の1人として世界から絶賛されてきた。

シュールで心理的な恐怖描写を軸とし、卓越した画力が描き出す先生の物語は、アメリカの漫画界で創造的な作品に対して贈られるアイズナー賞を4度も受賞している。

オリジナルキャラクターや有名キャラクターを通じて、『Dead by Daylight』がホラーのさまざまな側面を掘り下げているように、伊藤先生の作品もボディホラー、コズミックホラー、ブラックコメディなど、あらゆるホラーのサブジャンルにおよんでいる。

操り人形のように糸で操られた人間や、口から釘を噴き出す少年まで、伊藤先生のキャラクターは不安を掻き立てるものから想像を絶するものまで多岐にわたり、霧の中で苦悶するキャラクターたちとの相性は抜群といえるだろう。

伊藤潤二先生から寄せられたコメント 「今回『Dead by Daylight』を体験させてもらいまして。私の描いたキャラクターは殺人鬼になって非常に恐ろしいことをするんで。私の手を離れてより恐ろしい存在になったなというところが非常に感慨深かったですね。」

伊藤先生のダークな世界観を見事に投影したコレクションの数々

伊藤潤二作品のファンであれば、自分の好きなキャラクターが『Dead by Daylight』でどのように衣装として起用されたのかを見つけるのもひとつの楽しみになるだろう。

今回のコレクションでは、伊藤先生の漫画キャラクターをそのまま採用したものもあれば、作品から着想を得てデザインされたものまで幅広く用意している。「伊藤潤二コレクション」には以下の内容が含まれる。

