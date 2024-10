Behaviour Interactiveは10月2日、PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games/Windows)で発売中の非対称対戦型マルチプレイヤーホラーゲーム『Dead by Daylight』(デッド・バイ・デイライト)について、ハロウィンイベント「Haunted by Daylight」(ホーンテッド・バイ・デイライト)を開催すると発表。開催期間は、2024年10月18日0時から11月8日0時まで。

ほかにも「Tome 21:DOMINUS」(学術書21:ドミナス)の配信や新たなコレクションの数々など、さまざまなコンテンツも登場。例年以上に賑やかなシーズンとなっているので、お見逃しなく。

今年の「ホーンテッド・バイ・デイライト」では、

パワーアップした「虚無」の領域を楽しみ尽くそう!

「The Void」(虚無)の領域がプレイヤーを手招きし、足を踏み入れる勇者を引き込んでいくことだろう。2024年の「ホーンテッド・バイ・デイライト」では、「虚無」の領域への入り口となるポータルの数がこれまで以上に増えるだけでなく、一度開かれると閉じることができない。

ポータルを開くには、前回と同じく「Void Energy」(虚無エネルギー)を集める必要があり、このエネルギーを使って新たに登場する「Void Items」(虚無アイテム)を取得することも可能だ。「虚無アイテム」はキラーとサバイバーの両方が取得可能で、マッチの流れを変える要素となり得る。

マッチの緊張感を高めテンポ感をアップさせるため、今年から「虚無」の領域内でキラーも特殊能力を使用できるようになった。昨年よりもさらにパワーアップした『Dead by Daylight』のハロウィンを楽しもう。

『悪魔城ドラキュラ』シリーズをさらに深掘り

2024年10月9日0時から配信される「学術書21:ドミナス」には、ゲーム界の不朽の名作として知られる『悪魔城ドラキュラ』シリーズから着想を得た、複数のストーリー、コーディネイト、報酬が詰め込まれる。

シリーズの中でもとくに高い人気を誇るニンテンドーDSの作品に焦点を当て、トレバー・ベルモントとドラキュラの過去に深く迫ったこの学術書では、お互いがそれぞれアルカードを味方に引き入れようとする過程を描いた記憶が登場する。

また、獲得できるコーディネイト、チャーム、バナー、バッジなどの報酬はすべて『悪魔城ドラキュラ』とゴシック・ホラーをテーマにしたものとなっており、トレバー用のレジェンダリースキン「来須蒼真」や独自のメメント・モリを従えたダークロード用のヴィセラル・レジェンダリースキン「真の姿」が含まれている。

「Tome 21:DOMINUS(学術書21:ドミナス)」オフィシャルトレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=Tsmg20HCUg4

ハロウィンと言えば仮装!

恐怖に満ちたお気に入りのコーディネイトを見つけよう

仮装はハロウィンの季節に欠かせない。ハロウィンシーズンの『Dead by Daylight』では、プレイヤーがお気に入りのキャラクターにピッタリのゲーム内コスチュームを見つけられるよう、たくさんのオプションであふれている。

2024年10月18日から開始される「ホーンテッド・バイ・デイライト」と同時に入手可能となる「虚無コレクション」では、「虚無」がもたらす恐ろしい影響を反映した新たなスキンを追加。

今年はケイト・デンソン、アダム・フランシス、ザリーナ・カッシルのスキンに加え、本コレクションでは初となるキラーのスキンがプレイグ用として登場する。

また、昨年も好評を得た「神聖なる疫病コレクション」は、今年も10月9日0時より新作とともに戻ってくる。グロテスクで陰惨で絶え間なく分泌物を垂れ流すピッグ、グッドガイ、デススリンガー用のスキンがコレクションに追加されるので、期待しよう。

加えて、ハロウィンイベントを象徴する「トリックとトリートコレクション」が「ホーンテッド・バイ・デイライト」のイベントが開始されると同時に入手可能となり、セーブル・ウォードとミカエラ・リードのお揃いの衣装が登場する。

セーブルは魔女の衣装に身を包み、ミカエラは猫に仮装可能。なお、このコレクション内ではハロウィンコンサートの衣装を着用したリー・ユンジンとトリックスターのコーディネイトも登場し、イベントを通じて期間限定で入手できる。

さらに、2024年11月8日0時に発売となる「エイリアンコレクション」では2つの衣装が登場し、ゼノモーフには「ジャガーノートゼノモーフ」が、エレン・リプリーには象徴的な「与圧服」が用意される。

【ゲーム情報】

タイトル:Dead by Daylight

ジャンル:ホラー・アクション

配信:Behaviour Interactive

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games/Windows)

配信日:配信中

価格:

PlayStation 5/PlayStation 4版:3080円

Nintendo Switch版:4600円

Xbox Series X|S/Xbox One:3056円

PC(Steam/Epic Games/Windows):1980円

CERO:Z(18才以上対象)

© 2015-2024 BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.

© Konami Digital Entertainment

© 2024 20th Century Studios