Bethsdaは12月4日、新作「インディ・ジョーンズ/大いなる円環」[Xbox Series X/Xbox Game Pass/PC(Windows/Steam)]について、PCシステム要件を公開した。ゲームの発売日は2024年12月9日で、アーリーアクセスは12月6日に開始する。

公式のスペック表では、左から最小、推奨、ウルトラ、そしてフルレイトレーシングを実現するための最小、推奨、ウルトラの要件がそれぞれ書かれている。「ウルトラ」のプリセットでは、解像度4K/60fpsでプレイできる。

なかでも、フルレイトレーシングを使う場合、最上位のシステム要件が鬼すぎると話題だ。CPUには「Core i9-13900K」(スペック表では「Core i7-139000K」と誤記?)を要求し、グラフィックには「GeForce RTX 4090」が必要としている。

特にビデオカードはゲームを楽しむのに重要な要件ということもあり、しばしば注目される。「GeForce RTX 4090」は現在の最上位パーツで、品薄でそもそも手に入りにくいのも話題となっている要因の1つ。価格は約30万円となっている。

なお、本作はXbox Game Passにも対応しており、発売初日より無料で遊べる。Xboxでは事前ダウンロードも配信中だ。来たる大冒険に備えよう。

【ゲーム情報】

タイトル:インディ・ジョーンズ/大いなる円環

ジャンル:アクション/アドベンチャー

販売:ベセスダ・ソフトワークス

プラットフォーム:Xbox Series X/Xbox Game Pass/PC(Windows/Steam)

※PlayStation 5版も2025年春発売予定。

発売日:2024年12月9日予定

価格:

スタンダード エディション:9800円(パッケージ版/ダウンロード版)

プレミアム エディション:1万2900円(パッケージ版)★

コレクターズ エディション:2万4900円(パッケージ版)★

★2025年4月18日までの数量限定販売。

CERO:D(17歳以上対象)

© & ™ 2024 LUCASFILM LTD. DEVELOPED BY MACHINEGAMES SWEDEN AB AND PUBLISHED BY ZENIMAX MEDIA INC. GAME CODES ©2024 ZENIMAX MEDIA INC. ZENIMAX, MACHINEGAMES AND THEIR RESPECTIVE LOGOS ARE TRADEMARKS OF ZENIMAX MEDIA INC. ALL RIGHTS RESERVED.