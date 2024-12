CD PROJEKT REDは12月10日、オープンワールド・アクションアドベンチャーRPG「サイバーパンク2077」のアップデート2.2を行うと公式X(Twitter)にて発表。最新情報は日本時間2024年12月11午前1時より配信する「REDstreams」にて明らかとなる。

「サイバーパンク2077」は、巨大都市ナイトシティを舞台に、生存をかけた戦いに身を投じることになった主人公“V(ヴィー)”を操るオープンワールド・アクションアドベンチャーRPG。

過去に実施されたアップデート2.1が「最後のアップデート」であると告知されていたが、またもや新たな展開を見せる形となり、アニメ版のプロデューサーを務めた本間覚氏が「サイバーパンク2077の開発は終了したと言ったな? すまない、また嘘だったんだ……」と投稿。

それに対しユーザーからは「マジかよ、最高じゃないか」「まさかの追加要素!?」「そんな嘘なら大歓迎だ」と、驚きの声が寄せられている。

ただし、すでに「PS5 Pro対応とニューゲーム+は含まれていない」とも明言されている。いったい何が来るのか配信に期待しよう。

© 2024 CD PROJEKT S.A. All rights reserved. CD PROJEKT, the CD PROJEKT logo, Cyberpunk, Cyberpunk 2077 and the Cyberpunk 2077 logo are trademarks and/or registered trademarks of CD PROJEKT S.A. in the US and/or other countries.