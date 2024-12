グーグルは12月9日、特設サイトで楽しめる完全無料のオンラインイベント「GooglePlay大感謝祭」を開催したと発表した。

●特設サイトはこちら

本イベントは、メインコンテンツのゲーム「DIAMOND VALLEY」で手に入るダイヤモンドを使って、最新スマホや人気ゲームタイトルのグッズ、Google Play ギフトコードなど、豪華な景品に応募できる。期間は2025年1月9日まで。

Googleアカウントを持っていれば誰でも参加できるので、特設サイトにアクセスしてログインし、遊んでみてはいかがだろうか。

また、Google Play公式Xをフォロー&該当ポストをいいねすると、12月12日にお得な情報が届くという。合わせてチェックしよう。

THE IDOLM@STER™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.

© Cygames, Inc.

Copyright ©COGNOSPHERE. All Rights Reserved.

©MIXI