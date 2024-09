アクティブゲーミングメディアが運営する「PLAYISM」は9月10日、Spiderling Studiosが開発するビルド&シミュレーションゲーム『Besiege - ビシージ -』(Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4)を、2024年12月12日に発売すると発表。また、本日よりパッケージ版の予約受付も開始している。

あわせて、2024年9月26日~29日に千葉・幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ 2024」への試遊出展が決まったことも発表した。

『Besiege - ビシージ -』とは

本作は物理演算ベースのビルド&シミュレーションゲーム。武器、装甲、飛行といった機能を持つブロックを組み合わせれば、カタパルト、戦車、ヘリコプターなど、思い付くままに作成可能。強度を上げたりパーツを変えたり試行錯誤しながら、自分だけの最強マシンを作りあげよう。

●全55ステージのキャンペーンモード

「巨大な要塞を破壊する」「資源を目的地まで運搬」「すべての兵士を倒す」など、クリア条件はステージによって異なる。どんな環境にも通用するマシンを作って難関を突破していこう!

●マシンを共有できるワークショップ

作ったマシンをほかのプレイヤーに共有可能。また、ほかのプレイヤーが作ったマシンをダウンロードしてプレイすることも。自慢のマシンをみんなにお披露目しよう。

●サンドボックスでマシンをテスト

ローカル環境でテストしながらマシンを作成できる3つのサンドボックスを用意。構造を学びながら考えたり工夫したり、イメージを膨らませてマシンを磨き上げよう。

※Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4版に、Steam版で対応していたマルチプレイヤーやレベルエディター機能は含まれません

Switch/PS5パッケージ版の予約開始

本日より、全国小売店でパッケージ版(Nintendo Switch/PlayStation 5)の予約受付を順次開始。初回製造特典として、ゲーム内の楽曲を収録した「オリジナルサウンドトラックCD」が付属する。特典は数に限りがあるのでお早めに。

▼店舗特典

・Amazon.co.jp「缶バッジ2個セット」

・GEO「ICカードステッカー」

※特典画像はイメージです。実際のデザインとは異なる場合がございます。

TGSでの試遊出展が決定!

2024年9月26日から開催される「東京ゲームショウ2024」のPLAYISMブースにて、『Besiege - ビシージ -』(Switch版)を試遊出展する。

試遊した人には「勇敢な兵士が遺したヘルメットピンバッジ」をプレゼント。来場したらPLAYISMブースに立ち寄ってみてはいかがだろうか。

公式サイト:https://tgs.nikkeibp.co.jp/tgs/2024/jp/

会場:幕張メッセ(千葉市美浜区)

PLAYISMブースの位置:08-N12(Hall8)

会期:

2024年9月26日ビジネスデイ 10時~17時

2024年9月27日ビジネスデイ 10時~17時

2024年9月28日一般公開日 10時~17時

2024年9月29日一般公開日 9時30分~16時30分

※最終日の9月29日は、開場時間、閉場時間はそれぞれ30分前倒しになります

※一般公開日は、状況により開場時間が30分早まる場合があります

【ゲーム情報】

タイトル:Besiege - ビシージ -

ジャンル:シミュレーション

販売:PLAYISM

開発:Spiderling Studios

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4

※PlayStation 4版はダウンロードのみの販売となります。

発売日:2024年12月12日予定

価格:4400円(パッケージ)/2200円(ダウンロード)

© Spiderling Studios Limited. All rights reserved. Developed by Spiderling Studios Limited. Licensed to and published by Ultimate Games in NA/EU and Active Gaming Media Inc. in Asia.

※画面は開発中のものです。

※PLAYISMのロゴおよびシンボルマークは、Active Gaming Media Inc..の商標登録です。

© 2024 Active Gaming Media Inc.