12タイトルの新情報をお届け！「PLAYISM GAME SHOW 2025.9.16」が9月16日20時から開催決定

インディーゲームパブリッシングブランドのPLAYISM（運営：アクティブゲーミングメディア）は9月12日、12タイトルの新情報を発表するオンラインイベント「PLAYISM GAME SHOW 2025.9.16」をYouTubeのPLAYISM公式チャンネルで開催すると発表。配信日時は、2025年9月16日20時より。

本イベントでは、同社パブリッシングタイトルの最新情報を、2025年9月25日から9月28日まで幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2025」の出展情報とあわせて紹介予定。発表タイトルの中には初公開となるタイトルも含まれるので、お見逃しなく。

【番組概要】

日程：2025年9月16日20時（日本時間）から約20分程度

配信チャンネル：https://www.youtube.com/@ActiveGamingMedia/featured

また、今回は実況配信者・VTuberによる応援配信を実施する。開催当日は、以下の配信チャンネルから視聴してみてはいかがだろうか。

●配信者：配信チャンネル（五十音順）

季沙 / Kisaさん：https://www.youtube.com/@KisaVtuber/streams

キリンさん：https://www.youtube.com/@NAMARIKIRIN

しろこりGames：https://www.youtube.com/@ShirocoryGames/streams

野々熊びこりさん：https://www.youtube.com/@nonokuma_bicori/streams

フェイチャンネル：https://www.youtube.com/@feichannel_game

フルコンチャンネル：https://www.youtube.com/@Fullcon2525

松澤ネキさん：https://www.youtube.com/@matsuzawaneki/featured

やみえんさん：https://www.youtube.com/@Yamien/videos

凛々咲 / Ririsyaさん：https://www.youtube.com/@RirisyaMusic

※PLAYISM のロゴおよびシンボルマークは、Active Gaming Media Inc..の商標登録です。©Active Gaming Media Inc.