TGS2025出展内容も紹介！
12タイトルの新情報をお届け！「PLAYISM GAME SHOW 2025.9.16」が9月16日20時から開催決定
2025年09月12日 17時00分更新
インディーゲームパブリッシングブランドのPLAYISM（運営：アクティブゲーミングメディア）は9月12日、12タイトルの新情報を発表するオンラインイベント「PLAYISM GAME SHOW 2025.9.16」をYouTubeのPLAYISM公式チャンネルで開催すると発表。配信日時は、2025年9月16日20時より。
本イベントでは、同社パブリッシングタイトルの最新情報を、2025年9月25日から9月28日まで幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2025」の出展情報とあわせて紹介予定。発表タイトルの中には初公開となるタイトルも含まれるので、お見逃しなく。
【番組概要】
日程：2025年9月16日20時（日本時間）から約20分程度
配信チャンネル：https://www.youtube.com/@ActiveGamingMedia/featured
また、今回は実況配信者・VTuberによる応援配信を実施する。開催当日は、以下の配信チャンネルから視聴してみてはいかがだろうか。
●配信者：配信チャンネル（五十音順）
季沙 / Kisaさん：https://www.youtube.com/@KisaVtuber/streams
キリンさん：https://www.youtube.com/@NAMARIKIRIN
しろこりGames：https://www.youtube.com/@ShirocoryGames/streams
野々熊びこりさん：https://www.youtube.com/@nonokuma_bicori/streams
フェイチャンネル：https://www.youtube.com/@feichannel_game
フルコンチャンネル：https://www.youtube.com/@Fullcon2525
松澤ネキさん：https://www.youtube.com/@matsuzawaneki/featured
やみえんさん：https://www.youtube.com/@Yamien/videos
凛々咲 / Ririsyaさん：https://www.youtube.com/@RirisyaMusic
※PLAYISM のロゴおよびシンボルマークは、Active Gaming Media Inc..の商標登録です。©Active Gaming Media Inc.
