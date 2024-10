アクティブゲーミングメディアが運営するインディーゲームパブリッシングブランド「PLAYISM」は10月3日、個人デベロッパーLizardryが開発した性格診断ができるアドベンチャーゲーム「Refind Self: 性格診断ゲーム」をNintendo Switchにて発売したと発表。

※Steamやモバイルアプリ版も配信中

通常価格1210円のところ、発売記念セールとして2024年10月9日まで1089円(10%オフ)で、また、デベロッパーの前作「7 Days to End with You」を所有している人は968円(20%オフ)で購入できる。

・ニンテンドーeショップ

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000078742

Nintendo Switch版では、新たに性格シェアや比較をより楽しめる機能を追加している。

※Steam版、モバイルアプリ版へのアップデートも予定。

性格のシェアや検索機能を利用するためにはインターネット接続とあわせて、ニンテンドーアカウントと連携したユーザーでのプレイが必須となる。友人や家族などとSwitch本体1台で一緒にプレイして診断結果IDを取得する場合、各プレイヤーはニンテンドーアカウントと連携したユーザーをそれぞれで作成する必要がある点に気をつけよう。

性格診断の結果IDはNintendo Switchのプレイヤー間だけでなく、Steamやモバイルアプリのプレイヤーとも相互利用できる。プレイした端末に関係なく友人や推しの結果IDから性格を見たり、自分と比較して楽しめるという。

・ゲームの詳細な説明はこちら

https://www.nintendo.com/jp/topics/article/ea7b2eca-8767-4b2c-95e7-e0ce0705f4eb

【ゲーム情報】

タイトル:「Refind Self: 性格診断ゲーム」

ジャンル:アドベンチャー型性格診断

配信:PLAYISM

開発:Lizardry

プラットフォーム:Nintendo Switch

※PC(Steam)/iOS/Androidも配信中

配信日:配信中(2024年10月3日)

価格:1210円

CERO:C(15歳以上対象)

©2023 Lizardry All rights reserved. Licensed to and published by Active Gaming Media Inc.

※画面はすべて開発中のものです。※PLAYISMのロゴおよびシンボルマークは、Active Gaming Media Inc..の商標登録です。© 2024 Active Gaming Media Inc.