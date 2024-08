アクティブゲーミングメディアが運営する「PLAYISM」は8月8日、Cyber Space Biotopeが開発を手掛ける深層墜下アクションストラテジー『Million Depth』のパブリッシングを行うと発表した。配信時期は2025年の予定。あわせて本作の独自要素を紹介したトレーラーを公開している。

深層墜下アクションストラテジー『Million Depth』とは

『Million Depth』は、宇宙人類のモマが、地球のたった一人の友だち“キミ”と巡り会うため、宇宙から100万階層以上ある地底世界「奈落虚空」を落下しながら探索する“深層墜下アクションストラテジー”。

プレイヤーは、危険な生物が蔓延る奈落虚空で、オリジナルの武器を組み立てて、戦略的な行動が求められる“時間停止バトル”に挑み、そして謎に包まれた“キミ”の正体を解き明かしていく。

●武器&盾を戦略的に組み立てていく“クラフト”

自由な発想でブロックを組み合わせてオリジナルの武器や盾を作り上げられるクラフトシステムを搭載。さらに形状によって攻撃力や防御力が変化し、同じブロックを組み合わせることで特殊な効果を発揮する“パーツ”として進化。「バトルで上手く立ち回るにはどのような形状が良いのか」という試行錯誤の楽しみを味わえるという。

●思考が求められる“時間停止バトル”

モマが動けば敵も動く、モマが止まれば敵も止まる――このシステムによってプレイヤーは、激しい戦闘の中、一歩一歩慎重に行動を取れるようになる。

敵の攻撃力はすべて可視化されているので、その攻撃をどのように対応するのか冷静に判断が可能。バトルに勝つには何より“思考すること”が求められる。

●行きたい階層に一気に墜下できる“探索”

何もない空間が広がっている奈落虚空を墜下するには、特定の階層の詳細な位置を見つける「サーチ」が重要になる。

そして、危険な生物が棲む階層、物々取引ができるショップの階層、クラフトの範囲を拡張できる階層、体力を回復できる階層などに到達しながら必要な物資を入手して、ストーリーに深く関わる「文明の階層」を目指そう。

●100万階層先にあるのは希望か、それとも――

到達した階層や、特定の条件によって分岐する「マルチエンディング」を採用。さらに、周回プレイによってNPCの様子に変化が生じたり、並行世界のモマに影響を与えたりすることも……?

■Cyber Space Biotope 代表Pop氏のコメント 『Million Depth』は、宇宙でひとりぼっちになったモマが、たったひとりの友だち"キミ"を見つけるため、100万階層以上ある地下世界を探索するゲームです。 武器の形状を自由にデザインできるクラフトシステムは、“自分が動けば敵も動き出す”特徴的なバトルシステムと深く繋がっており、「戦闘に活かすためのクラフト」を突き詰められる仕様になっています。 さらに並行世界を題材としたSFストーリー、未知が広がる地下世界の描写にも力を入れて開発しておりますので、ぜひご期待ください!

【ゲーム情報】

タイトル:Million Depth

ジャンル:深層墜下アクションストラテジー

配信:PLAYISM

開発:Cyber Space Biotope

プラットフォーム:PC(Steam)

配信日:2025年予定

価格:未定

プレイヤー人数:1人

© Cyber Space Biotope. All Rights Reserved. Licensed to and published by Active Gaming Media Inc.

※画面は開発中のものです。

※PLAYISMのロゴおよびシンボルマークは、Active Gaming Media Inc..の商標登録です。

© 2024 Active Gaming Media Inc.