インディーゲームパブリッシングブランドのPLAYISM（運営：アクティブゲーミングメディア）は4月21日、13タイトルの新作情報を発表するオンラインイベント「PLAYISM GAME SHOW 2025.4.25」をYouTubeのPLAYISM公式チャンネル／ニコニコ生放送で開催すると発表。開催日時は、2025年4月25日19時より。

本番組では、同社が2025年春以降に発売を予定している新作13タイトルの情報を一挙に紹介。また、2025年5月8日から5月13日（太平洋時間）までアメリカ・ボストンにて開催するゲームイベント「PAX East」の出展情報も公開予定だという。ぜひともチェックしてみてはいかがだろうか。

※PLAYISM GAME SHOW 2025.4.25の配信は、PLAYISM公式YouTubeチャンネルとニコニコ生放送の公式運営チャンネルで実施する予定です。

【番組概要】

日程：2025年4月25日19時（日本時間）から約2時間程度

出演者：

司会：松澤ネキさん（https://x.com/chiakinman）

PLAYISM代表：水谷俊次氏（https://x.com/playismJP）

ゲスト：キリンさん（https://x.com/NAMARIKIRIN）

吉田修平さん（https://x.com/yosp）

配信URL：

YouTube：https://youtube.com/live/tIuGazlE7f4

ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv347515119

※PLAYISMのロゴおよびシンボルマークは、Active Gaming Mediaの商標登録です。© 2025 Active Gaming Media Inc.