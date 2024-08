PLAYISM(運営:アクティブゲーミングメディア)は8月8日、KOTAKE CREATEが開発を手掛けるウォーキングシミュレーター『8番出口』について、PlayStation 5/PlayStation 4版を配信開始したと発表。価格は470円となる。

本発表は、2024年8月8日20時よりPLAYISM公式YouTubeチャンネルで配信した「PLAYISM GAME SHOW 2024.8.8」にて公開。サプライズで配信開始となった。

・PlayStation Store

https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10011105

『8番出口』とは

『8番出口』は日本の地下通路や、リミナルスペース、バックルームなどにインスパイアされた短編ウォーキングシミュレーター。

PC(Steam)版およびNintendo Switch版で全世界累計100万以上のダウンロードを記録。異変を見つけていくゲーム体験は、同ジャンルの作品に多大な影響を与えた。本作の主なルールは以下の通り。

異変を見逃さないこと

異変を見つけたら、すぐに引き返すこと

異変が見つからなかったら、引き返さないこと

8番出口から外に出ること

プレイヤーは無限に続く地下通路に閉じ込められている。周囲をよく観察し、「8番出口」までたどり着こう。

【スクリーンショット】

全国初のポップアップショップ『8番出口×PARCO「8番うりば」』開催決定!

パルコと協力し、池袋PARCOにて、コタケクリエイト作人気ゲーム『8番出口』のPlayStation 4/5版発売を記念し、全国初のポップアップショップ『8番出口×PARCO「8番うりば」』を開催すると発表。

ショップでは、ゲーム内に登場する「おじさん」の描きおろしイラストを使用したグッズや、ゲーム内の異変を楽しめるグッズを多数販売。『8番出口』の世界を池袋PARCOで楽しんでみてはいかがだろうか。

【イベント概要】

●会期:2024年8月23日〜9月9日 18日間

●会場:池袋PARCO 3F・イベントスペース(東京都豊島区南池袋1-28-2)

●営業時間:11時〜21時

●公式サイト:https://art.parco.jp/ikebukuro/detail/?id=1555&pv=on

●主催・企画制作:パルコ

●企画協力:KOTAKE CREATE、アクティブゲーミングメディア/PLAYISM

【ゲーム情報】

タイトル:8番出口

ジャンル:ウォーキングシミュレーター

販売:PLAYISM

開発:KOTAKE CREATE

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

配信日:配信中(Switch版:2024年4月17日/PS版:8月8日)

価格:470円

プレイ人数:1人

IARC:12+(12歳以上対象)

©2024 KOTAKE CREATE Licensed and Published by Active Gaming Media Inc.

"PlayStation"は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※画面はすべて開発中のものです。

※PLAYISMのロゴおよびシンボルマークは、Active Gaming Media Inc..の商標登録です。

© 2024 Active Gaming Media Inc.