2Kは8月19日、PlayStation 5(PS5)/Xbox Series X|S(XSX|S)/PC(Steam)版『NBA 2K25』の「The W」に追加される新機能と改良点を発表した。本作はPlayStation 4(PS4)/Nintendo Switch(Switch)/Xbox Oneでも発売。発売日は2024年9月6日、価格はプラットフォームやエディションで異なるので、下記をチェックしてほしい。

『NBA 2K25』でプレイヤーは、WNBAのレジェンドや現役のスター選手たちとの衝突を繰り返し、GOAT(史上最高)の座を目指し、WNBAを昇り詰めていく。今回のアップデートでは、新登場の「指導」機能を含む「The W」オンラインの変更や、「The W」の試合後に活躍に応じて質疑応答をする記者会見パートなどが追加される。

フェリシア・スティーンハウス氏(Visual Conceptsシニアプロデューサー)コメント 「今年のWNBAシーズンは、才能豊かな選手たちに魅了されています。特にレジェンドに挑むダイナミックなルーキーたちの活躍が記憶に刻まれました。 『NBA 2K25』にもこの熱いシーズンを反映し、勝利の栄光を追い求める「The W」の競争心を表現したいと思いました。 そこで、今年は没入感を高めプレイヤーがWNBAで名を残すチャンスを演出すべく、リーグと協力してさらに多くのWNBA選手をスキャンして、可能な限りのリアルさを追求しました。 まつげなどの細かいディテールを表現できるようにエンジンを再調整し、選手たちのヘアスタイルも再現できるよう、バリエーションを増やしています。」

今作の「The W」にはさまざまな機能追加や改善が行われ、“GOAT”を目指す戦いを今まで以上に熱くする。

新モード「レジェンドを目指して」

プレイヤーはストーリーモード「レジェンドを目指して」で、キャリアを変える数々の決定的な瞬間を通じて歴代のWNBAトップ選手たちを超えるレガシーを築き上げていく。最初のシーズンでプレイヤーは2024年WNBAルーキー・オブ・ザ・イヤーを目指して、エンジェル・リース選手、ケイトリン・クラーク選手、カミラ・カルドーソ選手などの強力なライバルと戦う。

プレイヤーがコートで活躍しチャンピオンシップや賞を獲得していくと、その進行状況が詳細にグラフ化され、キャリアが現在どの段階なのかが確認可能。さらに、自身を越える“GOAT”ランク選手との比較をして王者への道筋を戦略立てられる。

新要素「記者会見」

「The W」に記者会見が初登場し、プレイヤー自身のキャリア、そしてリーグそのもののストーリーを形作っていく。新記録の達成や、ルーキー・オブ・ザ・イヤーなどの賞の獲得、キャリアのマイルストーンを達成するなど、重要なイベントや試合のタイミングで記者会見が開かれる。

『NBA 2K25』カバー選手のエイジャ・ウィルソン選手のように“GOAT”選手のリストに載っている選手と対戦した場合、記者会見の質問は“良くも悪くも”実際のプレイヤーのパフォーマンスによって変化していく。

強化された「The W」オンライン

「The W」オンラインの舞台は森の中の新たな屋外コートに移動し、美しいセコイアの木々をバックに3on3マルチプレイゲームを楽しめる。また、『NBA 2K25』では毎週追加されるウィークリー・コミュニティ目標が復活し、プレイヤー全員で協力して達成を目指す。これらの目標では、絶妙なショットのリリースタイミングやチームメイト評価など、新たなスタッツが計測される。

新機能「ゲームチェンジャー指導」

『NBA 2K25』の「The W」オンラインは、「指導」という新機能を通じて、ウィークリー・コミュニティ目標への貢献で獲得できる「ゲームチェンジャー」ステータスの重要性をさらに発展させられる。

今作では、マイプレイヤーやチームメイトのための選手ブーストを始めとする特別な報酬が獲得できるほか、まだゲームチェンジャーになっていないほかの選手を弟子として指導することも可能だ。

プレイヤーによるメンタリングを通して弟子をチャレンジ完了へと導いた指導者は、コミュニティ目標への貢献度がブーストされる。

「The W」新機能の詳細についてはコートサイドレポートと開発者日記(英語版)を確認してほしい。これから数週間、世界最高の販売本数を誇るNBAバスケットボールシミュレーションビデオゲームの最新作に関する新情報の発表が続くので、お見逃しなく。

【ゲーム情報】

タイトル:NBA 2K25

ジャンル:スポーツ

販売:テイクツー・インタラクティブ

開発:Visual Concepts

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

発売日:2024年9月6日

価格:

PS5/PS4/XSX|S/Xbox One/Steam通常版:8800円(パッケージ版/ダウンロード版)

Switch通常版:6600円(パッケージ版/ダウンロード版)

WNBAエディション:$69.99(パッケージ版 ※海外価格)

PS5/PS4/XSX|S/Xbox One/Steamオールスター エディション:1万4080円(ダウンロード版)

Switchオールスターエディション:未定(ダウンロード版)

PS5/PS4/XSX|S/Xbox One/Steam殿堂入りエディション:1万5180円(ダウンロード版)

CERO:A(全年齢対象)

