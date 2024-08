2Kは8月23日、本格バスケットボールゲーム「NBA 2K」シリーズの最新作『NBA 2K25』[PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)]について、「マイチーム」モードに実装される新機能やアップグレードについて詳細な情報を公開した。

本作の発売日は2024年9月6日、価格はプラットフォームやエディションで異なるので下記をチェックしてほしい。

『NBA 2K25』では、4つの新しいゲームモードが追加されるほか、1年を通じてパークや報酬を獲得できる「マイチーム」REPシステムや、帰ってきた「オークション ハウス」も実装。また、快適性向上のための大量のアップデートも行われている。

エリック・ベニッシュ氏(Visual Concepts NBA開発VP)コメント 「新モードの追加や機能強化によって『マイチーム』全体に手を入れたほか、コミュニティの声を反映して、すべてを網羅した最大級のカード収集モードを実現しました。今作では、特にコミュニティからのフィードバックを反映させることを重視しています。 『NBA 2K』プレイヤーの皆さんからの熱い要望に応え、『オークション ハウス』も復活させました!」

「マイチーム」には新たなモードやリアルタイムイベントが登場。以下はその一部となる。

●「トリプルスレット パーク」の実装

『NBA 2K25』には「マイチーム」史上最大規模のアップグレードとなる「トリプルスレット パーク」が追加される(PlayStation 5/Xbox Series X|S/PCのみ)。「トリプルスレット パーク」は、『NBA 2K16』の「Rivet City チャンピオンシップ MyPARK」を次世代機向けに再現した大型コンテンツだ。

「マイチーム」メニューあるいは「ザ・シティ」からアクセスすることができ、「トリプルスレット オンライン」と「トリプルスレット オンライン協力プレイ」の新たな拠点として、ほかのプレイヤーと出会い、交流や対戦を楽しめる場所となっている。

オリジナル版のRivet Cityの屋上と同じく、コートは合計9個あり、そのうち4つは2人プレイの3on3用、5つは6人制3on3の協力プレイ用となっている。『NBA 2K25』では「マイプレイヤー」がサイドラインから応援する中、初めてNBA選手とともにパークの試合に参加可能だ。

●「ブレイクアウト」モードの追加

「ブレイクアウト」は『NBA 2K25』の「マイチーム」で新たなシングルプレイ体験ができるモード。プレイヤーはゲームボードを突破して報酬を獲得するため、短時間のトリプルスレット3on3、クラッチタイム5on5、あるいは短縮版のカード13枚のフルラインナップゲームで戦っていく。試合形式はプレイヤーが好みに応じて指定できる。

プレイヤーはボードを探索しながらさまざまな対戦相手と戦う。現代のNBAチームや時代をテーマにした歴史的チーム、歴代NBAチームのほか、1年間配信される新たなコレクションから構成されるさまざまなテーマつきのチームが登場。プレイヤーがボードの外周に到達すると、門番チームとの最終決戦に挑むことに。門番チームは、選んだ報酬の前に立ちはだかる最後の壁になる。

●「ショーダウン」モードの追加

「ショーダウン」は『NBA 2K25』の新しいマルチプレイモード。過去の「マイチーム」の対戦モードを参考にしており、「アンリミテッド」の進化版と言える。「ショーダウン」はエキスパートプレイヤー向けのモードで、報酬も最上級だ。試合はカード13枚のフルラインナップ、4分クォーターで行われる。

このモードの中核となるのは、15ランクに渡る進行システムだ。主な目標は勝利してランクアップすることで、連勝すると、通常よりさらに進行度が進む。前の週に複数回勝利したプレイヤーは、毎週土曜日の午前0時~1時(日本時間)時点でのランクに応じた報酬グループを選べる。

各週のショーダウン目標勝利数を達成したプレイヤーは、新たな対戦モード「キング オブ ザ コート」への出場資格を獲得できる。

●激戦が繰り広げられる「キング オブ ザ コート」

「キング オブ ザ コート」はトッププレイヤーたちが毎週対戦する場。出場資格が必要となる限定イベントで、2024年9月15日以降毎週日曜日午前2~3時から午前6~7時(日本時間)まで開催される予定だ。出場するには、前の週に「ショーダウン」モード、または「トリプルスレット パーク」モードで指定条件を満たさなければならない。「マイチーム」REPランクを上げると、自動的に出場資格を獲得できるようになる。

「キング オブ ザ コート」の試合を終わらせると、成績に応じたゲームスコアが加算される。3回敗北すると、その週の「キング オブ ザ コート」は終了。毎週、全出場者の最終的なゲームスコアが集計され、「キング オブ ザ コート」のナンバーワンが決定する。

アップデート内容には以下も含まれます。

●「オークションハウス」の復活

コミュニティからの要望に応じて、『NBA 2K25』の「マイチーム」に「オークション ハウス」が帰ってくる。プレイヤーは「マイチーム」ポイント(MTP)を使って、オークションでカードを手放したり獲得したりして、コレクションを強化することができる。「オークション ハウス」のメニューは1つに集約されており、検索、購入、売却をスムーズに行うことが可能だ。

また、マイオークションのメニューから指定したカードを直接検索できるので、カードを売却登録する前に手早くMTPの相場を確認できる。

●新システム「マイチーム」REPの導入

『NBA 2K25』では、「マイチーム」にREPシステムが追加される。REPシステムとは1年間続くプレイヤーの成功の記録で、シーズン終了時にはリセットされない。追加される報酬にはシーズンごと、月ごと、週ごとの無料パックや、ファイヤーボールなどの人気報酬、オークション ハウスへのアクセスが含まれるほか、ダークマター ランクに到達したプレイヤーはジェイソン・テイタム選手などのG.O.A.T.選手カードを獲得できる。

REPランキングではREPトップ10のプレイヤーに「無敵」ロゴ、総合トッププレイヤーに「G.O.A.T.」ロゴが付く。

●ゲームへの新たな入り口

『NBA 2K25』のチュートリアルが刷新され、「マイチーム」だけでなく「NBA 2K」のゲームプレイやバスケットボールのルールを基礎から学べる。プレイヤーは次世代機用の「Learn 2K」チュートリアルから開始し「マイチーム」に戻ったときに「マイチーム」各モードの紹介や機能の説明を受け、専用の「マイチームへようこそ」チャレンジに挑める。

「マイチーム」のホームタブにある「トレーニングハブ」からは、チュートリアルを再度プレイしたり、「ヒントとコツ」動画を視聴したり、フリースタイルのシュート練習を始めたり、「マイチーム」初となる「マイチーム」ラインナップを使った「プレイの練習」や「スクリメージ」を行うこともできる。

『NBA 2K25』には上記以外にもメニューやUIの洗練と改良、新たなバッジ、テイクオーバーカード、コーチカードのアップデート、使用回数が5回以上あるフリーエージェント選手カード、刷新された「エクスチェンジ」など、さまざまなアップデートが入っている。

各機能の詳しい情報についてはコートサイドレポートと開発者日記(英語版)を確認してほしい。

NBA 2K25 | MyTEAM Courtside Report

【ゲーム情報】

タイトル:NBA 2K25

ジャンル:スポーツ

販売:テイクツー・インタラクティブ

開発:Visual Concepts

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

発売日:2024年9月6日

価格:

PS5/PS4/XSX|S/Xbox One/Steam通常版:8800円(パッケージ版/ダウンロード版)

Switch通常版:6600円(パッケージ版/ダウンロード版)

WNBAエディション:$69.99(パッケージ版 ※海外価格)

PS5/PS4/XSX|S/Xbox One/Steamオールスター エディション:1万4080円(ダウンロード版)

Switchオールスターエディション:未定(ダウンロード版)

PS5/PS4/XSX|S/Xbox One/Steam殿堂入りエディション:1万5180円(ダウンロード版)

CERO:A(全年齢対象)

© 2005-2024 Take-Two Interactive Software, Inc. Published by 2K. 2K, T2, and related logos, are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. The NBA and individual NBA member team identifications reproduced on this product are trademarks and copyrighted designs, and/or other forms of intellectual property, that are the exclusive property of NBA Properties, Inc. and the respective NBA member teams and may not be used, in whole or in part, without the prior written consent of NBA Properties, Inc. © 2024 NBA Properties, Inc. All rights reserved. The NBPA identifications are the intellectual property of the National Basketball Players Association and may not be used without the prior written consent of National Basketball Players Incorporated © 2024 the National Basketball Players Association. All rights reserved. The ESRB ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved. Patents and Patent Pending: www.take2games.com/Legal.