2Kは8月30日、PlayStation 5(PS5)およびXbox Series X|S版『NBA 2K25』における「ザ・シティ」のアップデート内容と、初めてPC(Steam)版にも「ザ・シティ」が実装されることを発表。

ゲームの対応プラットフォームは、PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)。発売日は2024年9月6日で、価格はプラットフォームやエディションによって異なるので下記をチェックしてほしい。

対戦の拠点となる「スター通り」、豪華アリーナ「プルービンググラウンド」、帰ってきた「マイコート」、復活要望が絶えないな『2K15』の「マイパーク」など、『NBA 2K25』の「ザ・シティ」はプレイヤーの声に応え、バスケファン同士の繋がりをより感じられる、インタラクティブな空間にするべく改良が重ねられ、リニューアルされている。

エリック・べニッシュ氏(Visual Concepts NBA開発VP)コメント 「『NBA 2K25』では、コミュニティからのフィードバックを何よりも大事にしながら「ザ・シティ」を再設計しました。これによって誕生した、まったく新しい「ザ・シティ」は、以前よりもはるかに“繋がり”が感じられる体験になりました。また、優れた直感的な設計にとどまらず、ファンに人気だった懐かしいゲーム要素も復活させ、あらゆるスキルレベルのプレイヤーが競い合える空間にデザインしています。 『NBA 2K25』の「ザ・シティ」は、これまで以上に“バスケットボール”に焦点を置いており、プレイヤーはさらにシームレスに繋がって、手軽に対戦が楽しめます。」

『NBA 2K25』における「ザ・シティ」の改良点

●インタラクティブに一新された「ザ・シティ」

『NBA 2K25』には、バスケットボールが主役の活気あふれるまったく新しい「ザ・シティ」が登場。効率重視に洗練されたマップにおける、すべての建物に目的を持たせることで、今まで以上に凝縮された今年の「ザ・シティ」は、プレイヤー同士の関係性を重要視して、ダイナミックさも増している。

「ザ・シティ」の中心に位置しているのが「スター通り」。中心となる、このメインストリートからは、さらに洗練された「PRO-AM」や「The REC」「Ante-Up」など、あらゆるゲームモードや体験に簡単にアクセスできる。また、この通りには、歴代NBAチャンピオンチームが名を連ねている「Walk of Fame(ウォーク・オブ・フェーム)」も存在。

ここには未来のチャンピオンチームの名を刻むためのスペースも残されており、プレイヤーがマイキャリアでチャンピオンシップを獲得すれば、その偉業がNBAの歴史とともに記憶されることになる。

●待望の「マイコート」が復活

ファンの声に応え、『NBA 2K25』ではマイコートが復活。「ザ・シティ」の中心部にあるアパートとバスケットボールコートを組みあわせたプライベートな拠点であり、コートで練習したり、試行錯誤してテクニックを磨くのに適した場だ。

そのほか、『NBA 2K25』の「マイキャリア」の中心でもあり、プレイヤーはここでスキル上達を目指して、ソロで練習のほか、フレンドやマイキャリアのチームメイトを誘って1on1や3on3、HORSE、そのほかのモードをプレイできる。

また、クエストやシーズンの報酬として獲得できる新しい壁画アートを使った、マイコートのカスタマイズも可能だ。

●NBA 2K強者が集う「プルービンググラウンド」

ハイレベルな競争が展開されるザ・シティの新たな拠点「プルービンググラウンド」はコロシアム風のアリーナ。全員が高難易度スライダーかつシュートメーターがオフになっている状態で、白熱の1on1、2on2、3on3、5on5のランクマッチで競い、ほかのプレイヤーと腕比べをできる。

「プルービンググラウンド」では、試合タイプごとのランキング上位を知らせるランキングが毎日更新され、『NBA 2K25』の最強プレイヤーが世界に示される。各シーズンのトップ5に入ったプレイヤーには限定報酬が与えられる。また、「プルービンググラウンド」で試合に参加したプレイヤーは、ランクを上げ、「ザ・シティ」で最高のREPを獲得可能だ。

●「ライズ」と「エリート」のライバル関係

エリートとライズの熱い競争は『NBA 2K25』でも継続され、それぞれに完全新規のパークが用意される。エリートに所属する選手たちの拠点は、かつて海賊の取引の中心地として栄えていた古い砦の跡で、ここには甲板と船内にプレイ可能なコートを備えた海賊船も存在する。

これに対してライズ所属の選手たちの拠点は、あちこちで巨大なメカが組み立てられている、未来的かつ活気のあるロボット製造工場。今作ではコミュニティからのフィードバックに基づき、所属先のパークにあるコートの距離を近づけ、コート間の移動を容易にしているので、プレイヤーは以前より素早く試合を始めることが可能だ。

●シリーズファン待望の「マイパーク」の復活

『NBA 2K25』では、ファンの要望を叶えつつ、『NBA 2K15』の発売から10年が経過したことを記念するため、4つの「マイパーク」をイベントセンターでのイベントとして復活。

太陽が降り注ぐ「Sunset Beach」から、工業都市の「Rivet City」、都会的な「Old Town」、そしてもちろん空母の上にあるアップグレードされた「Old Town MyPARK」まで、すべての「マイパーク」も細部までリメイクされ、最新技術と照明効果で一層、豪華になった。これらのリマスター版パークは、最初の4シーズン中にそれぞれ公開予定だ。

●「ストリートボール」で楽しむ協力プレイ

今年の「ストリートボール」では、豪華な報酬がさらに増え、3つのまったく新しいロケーションも用意されている。『NBA 2K25』では、「ストリートボール」に協力プレイモードが導入され、プレイヤーは最大2人と力をあわせて3on3の試合で新たなボスたちを倒し、ストリートボールのクエストをフレンドと一緒にクリアできる。

●初心者向けの新機能

『NBA 2K25』では、初心者でも「ザ・シティ」を楽しめるよう、新機能を追加している。すべてのゲームモードの建物やアクティビティの外にある新しいホロヘルプ情報ショップでは、各モードの入門的な仕組みの説明のほか、目標スキルレベルを知ることが可能だ。

また、エリートとライズのパークには、低難易度の初心者向け「カジュアルコート」が新設されており、ほかの初心者プレイヤーと一緒にプレイしながら『NBA 2K25』を学べる。

ストリートボールの最新アップデート、REP、新登場の屋内カートレース、トリプルスレット パークへのアクセス方法など、「ザ・シティ」の詳細についてはコートサイドレポートと開発者日記(英語版)を確認してほしい。

開発者日記(英語)

早期アクセスについて

『NBA 2K25』はPS5およびPlayStation 4(PS4)、Xbox Series X|S(XSX|S)およびXbox One、Nintendo Switch、PC(Steam)に対応し、2024年9月6日に全世界で発売される。このうちPS5およびPS4、XSX|SおよびXbox One、PC(Steam)については、9月6日までに『NBA 2K25』デジタル版を購入すると、最大2日早く9月4日よりプレイ可能となる*。

対応するプラットフォームにて『NBA 2K25』デジタル版を予約した場合、自動的に早期アクセスの対象となる。早期アクセスは、PC(Steam版)が日本時間9月4日13時/PSとXboxが18時に開始予定。詳細については早期アクセスFAQをチェックしよう。

▼早期アクセスFAQ

https://nba.2k.com/2k25/ja-JP/early-tip-off-faq/

*日本でのパッケージ版『NBA 2K25』は早期アクセスには対応しておりません。詳細は、https://nba.2k.com/2k25/ja-JP/early-tip-off-faq/をご覧ください。

【ゲーム情報】

タイトル:NBA 2K25

ジャンル:スポーツ

販売:テイクツー・インタラクティブ

開発:Visual Concepts

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

発売日:2024年9月6日

価格:

PS5/PS4/XSX|S/Xbox One/Steam通常版:8800円(パッケージ版/ダウンロード版)

Switch通常版:6600円(パッケージ版/ダウンロード版)

WNBAエディション:$69.99(パッケージ版 ※海外価格)

PS5/PS4/XSX|S/Xbox One/Steamオールスター エディション:1万4080円(ダウンロード版)

Switchオールスターエディション:未定(ダウンロード版)

PS5/PS4/XSX|S/Xbox One/Steam殿堂入りエディション:1万5180円(ダウンロード版)

CERO:A(全年齢対象)

