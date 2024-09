2Kは9月6日、NBAシミュレーションゲームシリーズ最新作『NBA 2K25』をPlayStation 5(PS5)/PlayStation 4(PS4)/Nintendo Switch(Switch)/Xbox Series X|S(XSX|S)/Xbox One/PC(Steam)で発売した。価格はプラットフォームやエディションで異なるので、下記のゲーム情報を確認してほしい。

次世代機版の『NBA 2K25』ではProPLAYテクノロジーによるゲームプレイの大規模なアップデートが行われ、プレイヤー人気の高い機能が復活したほか、「マイチーム」と「ザ・シティ」に新たな対戦モードが、そして「マイキャリア」「マイNBA」「The W」には新たなロールプレイ体験を追加。次世代機版『NBA 2K25』はPS5/XSX|Sのほか、PC(Steam)版にも対応している。

グレッグ・トーマス(Visual Concepts社長)氏コメント 「ようやく、皆さんのお手元に『NBA 2K25』をお届けすることができます。ファンの皆さんからのご意見を元に、プレイヤーが存分に腕前を発揮することができる究極のバスケットボール空間がここに完成しました。『熱狂的バスケ ここに始まる』というキャッチコピーにふさわしい作品です。 「ザ・シティ」と「マイチーム」に白熱間違いなしの対戦モードが登場するほか、初心者向けの機能やチュートリアルが強化された『NBA 2K25』は、長年のシリーズファンにも初心者の方にも、ほかでは得られない究極のバスケ体験を提供できるゲームとなっています。コートに足を踏み入れるのは、今が最高のタイミングです」

『NBA 2K25』ライブアクショントレーラー

次世代機版『NBA 2K25』の追加要素

●ProPLAYで進化した“本格バスケ”のプレイ感

『NBA 2K25』には、実際のNBAの映像を取り込んで作られた9000種類ものアニメーションが新たに追加され、究極のリアリティを実現している。ドリブルアニメーション1500種類、NBA2023-24年シーズンに登録されたほとんどの選手特有の“シグネチャー”シュートアニメーション1100種類のほか、ボールを持っていない時のアニメーションも1300種類追加されている。没入感たっぷりの本格的なゲームプレイを楽しもう。

●刷新されたドリブルエンジン

『NBA 2K25』はProPLAYによって革新的な変化を遂げたドリブルエンジンを導入。これは過去15年間で最も大きなゲームプレイへの改修になる。現実のNBAの映像からダイナミックなモーションを生成することで、新鮮かつ本格的なプレイ感を実現している。

●新しくなった“バスケ都市”「ザ・シティ」

プレイヤーの声に応え、『NBA 2K25』では「ザ・シティ」が一新され、よりインタラクティブで、すべてが“バスケ”に繋がる空間になっている。対戦の拠点となる「スター通り」、新しいランクモード「プル―ビンググラウンド」、帰ってきたファン待望の「マイコート」と『2K15』の「マイパーク」モードなど、盛り沢山のコンテンツがプレイヤーを待っている。

●遊び方が増えた「マイチーム」

『NBA 2K25』では「マイチーム」史上最大のアップグレードが実施され、「トリプルスレット パーク」のほか、「ブレイクアウト」「ショーダウン」「キング オブ ザ コート」という3つの新規ゲームモードを含む新要素が登場。シングルプレイもマルチプレイもゲーム体験が刷新されるほか、検索・購入・売却を1つのメニューで実行できるようになった「オークションハウス」も復活している。

●「マイキャリア」で築く新たな黄金時代

『NBA 2K25』のマイキャリアにおける絶対的な目標は、次の偉大なダイナスティ(新時代)を築くこと。NBAの歴史に残る名時代と肩を並べるため、プレイヤーはプレーオフを勝ち進み、チャンピオンシップを制することでダイナスティ ランキングを上げ、バスケットボールの頂点に自らのレガシーを刻むことを目指していく。

栄光の頂点を目指す中で、プレイヤーはキャリアの基礎を築き、「ダイナスティの心」という新しいフラッシュバックストーリーを通じてマイプレイヤーのNBAへの道のりを追体験できる。

●「The W」でレジェンドを目指せ

プレイヤーは、カバー選手のエイジャ・ウィルソン選手や今シーズン期待のルーキーたちなど、過去と現在の名選手を含むWNBAレジェンドたちと戦い、史上最高の選手“GOAT”の地位を目指す。

●輝かしい“ステフの時代”の再来

「マイNBA」モードには新機能がいくつも追加される。そのひとつ「ステフの時代」では、プレイヤーはステフィン・カリー選手が大活躍した2017年ゴールデンステート・ウォリアーズの黄金時代を追体験、もしくは塗り替えられる。また、NBAチームのフランチャイズ・ロールプレイ体験ができる「マイGM」が初めて次世代機版にも登場し、プレイヤーはNBAチームのゼネラルマネージャー(GM)となりチームの頭脳として勝利へ導くことを目指すことも可能だ。

●初心者も安心の「Learn 2K」練習モード

『NBA 2K25』では、新しいチュートリアル「Learn 2K」によって基本的な機能から最も高度なテクニックまでスムーズに身に付けられる。新しく登場した「リズムシュート」をお手本映像を見ながら試してみたり、数百種類の動作を覚えたり、ミニゲームを遊んだり、ドリルに挑戦したり、練習用シナリオをプレイしたり、「Learn 2K」は『NBA 2K25』をより多くのプレイヤーに楽しんでもらうための学習ツールだ。

『NBA 2K25』にも登場する「シーズン」制度では、6週間ごとに報酬や獲得可能なコンテンツが更新され、シーズン1(英語版)は本タイトル発売日に開幕する。各シーズンには、40レベル分のシーズン報酬と獲得可能なアイテムが登場。また、シーズン1プロ パス(別売)には、シーズン1終了までに獲得できる追加のプレミアムコンテンツがさらに40レベル分収録されている。

『NBA 2K25』サウンドトラックは発売時には61曲を収録しているが、各シーズン開幕と同時に新曲が追加されていく。追加楽曲には、InterscopeやCapitolなどのメジャーレーベルのほか、才能豊かなアーティストやプロデューサーが手掛けたものが含まれる。

※「マイキャリア」「マイチーム」「マイNBA」「The W」オンライン、「クイックマッチ」オンラインを含むオンライン機能へのアクセスや追加コンテンツの引き換えと利用には、インターネット接続とオンラインアカウント(対象年齢は地域によって異なります)が必要です。詳しくはwww.take2games.com/legalとwww.take2games.com/privacyをご覧ください。本ゲームには任意の課金要素および有償のランダムアイテムがあります。一部のゲーム内コンテンツは、解除するためにダウンロードおよび/またはオンラインでのゲームプレイが必要です。家庭用ゲーム機でのオンラインプレイには、別途プラットフォームのサブスクリプション費用およびアカウント登録が必要な場合があります。利用規約が適用されます。ProPLAY、「ザ・シティ」「The W」「マイNBA」は次世代機版の『NBA 2K25』でのみ利用可能です。クロスプレイ機能は次世代機版『NBA 2K25』のうちPS5とXSX|S でのみご利用いただけます。

【ゲーム情報】

タイトル:NBA 2K25

ジャンル:スポーツ

販売:テイクツー・インタラクティブ

開発:Visual Concepts

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

発売日:発売中(2024年9月6日)

価格:

PS5/PS4/XSX|S/Xbox One/Steam通常版:8800円(パッケージ版/ダウンロード版)

Switch通常版:6600円(パッケージ版/ダウンロード版)

PS5/PS4/XSX|S/Xbox One/Steamオールスター エディション:1万4080円(ダウンロード版)

PS5/PS4/XSX|S/Xbox One/Steam殿堂入りエディション:1万5180円(ダウンロード版)

CERO:A(全年齢対象)

© 2005-2024 Take-Two Interactive Software, Inc. Published by 2K. 2K, T2, and related logos, are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. The NBA and individual NBA member team identifications reproduced on this product are trademarks and copyrighted designs, and/or other forms of intellectual property, that are the exclusive property of NBA Properties, Inc. and the respective NBA member teams and may not be used, in whole or in part, without the prior written consent of NBA Properties, Inc. © 2024 NBA Properties, Inc. All rights reserved. The NBPA identifications are the intellectual property of the National Basketball Players Association and may not be used without the prior written consent of National Basketball Players Incorporated © 2024 the National Basketball Players Association. All rights reserved. The ESRB ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved. Patents and Patent Pending: www.take2games.com/Legal.