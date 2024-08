2Kは8月7日、PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC版『NBA 2K25』で本格的バスケットボール体験を可能にした新機能を公開した。実際のNBAの映像をゲーム内の選手の動きに落とし込む、2Kが誇る革新的テクノロジー「ProPLAY」が『NBA 2K25』ではさらに進化を遂げ、アニメーションの幅が広がったことで「NBA 2K」シリーズ史上最もリアルなゲームプレイを実現している。

今回紹介した機能には、ProPLAYによる新しいドリブルエンジンや「シグネチャーシュート」「シュートキャンセル」「シュートタイミングプロフィール」「ディフェンスカットオフシステム」のほか、「コンテストシステム」へのアップデートなどが含まれる。

ゲームの発売日は2024年9月6日。価格はハードやエディションによって異なるので、下記をチェックしてほしい。なお、本作はPlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Oneでも発売される。

『NBA 2K25』ゲームプレイトレーラー

マイク・ウォン(Visual Concepts ゲームプレイ・ディレクター)氏

コメント 「本作では、リアリティとカスタマイズ機能、そして自由度に重視しています。また、ゲームプレイエンジンにもここ数年で最も大きなアップデートを行いました。ProPLAYテクノロジーによって、ゲームプレイの躍動感や没入感、そして最も重要なポイントであるリアルさが大きく増しています。さらに、かつてないレベルの操作性を実現しましたので、プレイヤーは思いのままにドリブルやシュートを繰り出せますよ」

PlayStation 5/Xbox X|S/PC版の『NBA 2K25』で

刷新されたゲームプレイ要素

ProPLAYによって進化したゲームプレイ

『NBA 2K25』には9000種類ものProPLAYアニメーションを追加。これらは実際のNBAの映像から作られたもので、NBAで実際に行われた動きをシームレスに再現することで本格的なゲームプレイを演出する。

ドリブルアニメーション1500種類、NBA2023-24年シーズンに登録されたほとんどの選手のシグネチャーシュートアニメーション1100種類のほか、ボールを持っていない時のアニメーションも、新登場のシグネチャーモーションスタイル150種類を含む1300種類追加されている。『NBA 2K25』で究極のリアリティを楽しもう。

刷新されたドリブルエンジン

『NBA 2K25』はProPLAYによって生まれ変わったドリブルエンジンを導入。これは過去15年間で最も大きなゲームプレイへの変更になるという。現実のNBAの映像からダイナミックなモーションを生成することで、新鮮かつ本格的な映像を実現。実際のNBA選手がドリブルしているかのようなリアルな動きが体験できる。

革新的なオフェンス機能

『NBA 2K25』のオフェンス面でのアップデートは、創造性、カスタマイズ、自由度、操作性を重視しており、初心者と上級者の両方が楽しめる。プロコントロールによる「リズムシュート」「カスタム合図」「シュートタイミングプロフィール」などの機能によって、プレイヤーはシュート方法を細かくカスタマイズできるようになり、シュートのリスクとリターンを天秤にかけながらプレイ可能。

このほかにも「シュートキャンセル」機能が新登場し、どのシュートも任意のタイミングでキャンセルして別の動作に移行できるようになった。また、前作の「ドリブルブレイクダウン」をさらに進化させ「シグネチャーシュートの再現」が登場。これはNBA映像を再現したドリブルからシュートへのコンボを主軸としたもので、ProPLAYを採用してこそ導入できた新しい機能だ。

王者への鍵はディフェンス

『NBA 2K25』には新たに守備的なカットオフシステムが追加されディフェンスを重視するプレイヤーがより動きやすくなっている。本作では右スティックでダイナミックに選手を方向転換させ、横移動ですばやく相手オフェンスをカットオフすることが可能。

また、「コンテストシステム」も大幅に変更された。重み付けシステムを固定から可変式のダイナミックなシステムに変更したことで、シュート開始時とリリース時のディフェンスの影響が評価され、それに応じて適切なカバレッジの影響が計算されプレイによる変化を再現している。

AIゲームプレイ

全プラットフォームにおいて、AIの機能性がより補完的な役割を持たせるため、「コートの間隔」「オフェンス」「ディフェンス」「コーチング」「AI難易度」を改良して全体的なプレイ体験を向上させた。

「Learn 2K」

『NBA 2K25』では、新しいチュートリアル・練習モード「Learn 2K」によって基本的な機能から最も高度なテクニックまで学ぶことができる。新しく登場した「リズムシュート」を試してみたり、数百種類の動作を覚えたり、ミニゲームを遊んだり、ドリルに挑戦したり、練習用シナリオをプレイしたり、「Learn 2K」は『NBA 2K25』をより多くの人に楽しんでもらうための学習ツールだ。

各機能の詳しい情報についてはCourtside Reportと開発者日記を確認してほしい。なお、PlayStation 4/Xbox One/Nintendo Switch版『NBA 2K25』でも「シュートタイミングプロフィール」「シュートキャンセル」、新しいAI機能のゲームプレイなどさまざまな新しい機能性やコンテンツを予定している。発売まで数週間かけて、さらなる『NBA 2K25』の新要素を発表していくので、お見逃しなく。

早期アクセスについて

『NBA 2K25』は2024年9月6日、全世界同時にPlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo SwitchおよびPCで発売される。9月6日より前にPlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox OneまたはPCで『NBA 2K25』のデジタル版を購入すると発売日から最大2日間早くプレイ可能*。

すでに提携ストアで対象プラットフォーム向け『NBA 2K25』デジタル版を予約済みの人は、自動的に早期アクセスの対象になる。早期アクセスは日本時間9月4日から開始される予定で、開始時間はプラットフォーム毎に異なる。詳しい情報は早期アクセスに関するFAQ(英語版)を確認してほしい。

*パッケージ版『NBA 2K25』の日本での早期アクセスに関しては、現在ではまだ未定となっております。詳細か決まり次第また近日中に詳細発表させていただきます。早期アクセス期間をできるだけ長く楽しむためにはデジタル版の予約が最適となっております。詳しくは早期アクセスに関するFAQをご確認ください。

【ゲーム情報】

タイトル:NBA 2K25

ジャンル:スポーツ

販売:テイクツー・インタラクティブ

開発:Visual Concepts

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

発売日:2024年9月6日

価格:

PS5/PS4/XSX|S/Xbox One/Steam通常版:8800円(パッケージ版/ダウンロード版)

Switch通常版:6600円(パッケージ版/ダウンロード版)

WNBAエディション:$69.99(パッケージ版 ※海外価格)

PS5/PS4/XSX|S/Xbox One/Steamオールスター エディション:1万4080円(ダウンロード版)

Switchオールスターエディション:未定(ダウンロード版)

PS5/PS4/XSX|S/Xbox One/Steam殿堂入りエディション:1万5180円(ダウンロード版)

CERO:A(全年齢対象)

